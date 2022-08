Krüger zieht es nach nur einem Jahr nach Groningen

KMD #137

So ausführlich hat die KMD-Crew ein Bundesliga-Wochenende lange nicht mehr besprochen! Alex Schlüter und Benni Zander verzichten in dieser Woche mal auf einen Stargast, um sich in aller Ruhe knietief in die Analyse aller Partien des 4. Spieltags zu begeben. Okay, zwischenzeitlich holen sie sich kicker-Reporter Steffen Rohr für ein Update aus der Hauptstadt dazu, weil der sich bei der Hertha und Union natürlich einfach besser auskennt. Aber ansonsten werden vom Podcast-Duo eures Vertrauens so gut wie alle relevanten Fragen beantwortet: Welche Position ist in der Bundesliga am stärksten besetzt? Wie sieht das perfekte Stadion aus?? Und was zur Hölle macht eigentlich eine Drainage??? Hereinspaziert zum XXL-Rundumschlag von kicker meets DAZN!