Krüger & Co. schließen Management-Lehrgang erfolgreich ab

Das Programm "Management im Profifußball" hat seine zweite Abschlussklasse: 16 Teilnehmende am 2021 gestarteten Lehrgang erhielten von DFB und DFL ihr Zertifikat.

Nach 18 Monaten sind Kathleen Krüger, Michael Parensen und Martin Pieckenhagen am Ziel: Sie gehören zum zweiten Jahrgang, der das Programm "Management im Profifußball" erfolgreich abgeschlossen hat. Dieses hatten DFB und DFL 2020 ins Leben gerufen, um Sportverantwortliche aus allen deutschen Profiligen "auf ihre bevorstehenden Aufgaben als Entscheiderinnen und Entscheider im Profifußball" vorzubereiten.

Am Montagabend übergaben DFB-Akademieleiter Tobias Haupt und DFL-Direktor Ansgar Schwenken die Zertifikate an die 16 Teilnehmenden, die aktuell fast ausnahmslos bei Profiklubs in Deutschland angestellt sind. Erneut wurde die Gruppe in den Bereichen Bundesliga-Know-how, sportliches Know-how und Management Know-how ausgebildet.

Im vergangenen Oktober war bereits der dritte Lehrgang gestartet, im kommenden Herbst beginnt der vierte, für den die Bewerbungsphase noch läuft. Wieder wird es zwei Stipendienplätze explizit für Kandidatinnen geben. Grundsätzlich kostet der Kurs 19.900 Euro. Am zweiten, nun abgeschlossenen Jahrgang hatten Katharina Kiel (derzeit bei Eintracht Frankfurt) und Linda Schöttler (Bayer Leverkusen) per Stipendium teilgenommen.

Die 16 Absolventinnen und Absolventen des zweiten Jahrgangs:

Claus Costa (Hamburger SV, Direktor Profifußball)

Philipp Gründler (SV Wehen Wiesbaden, Leiter Scouting & Analyse)

Jonas Hecking (Arminia Bielefeld, Scout)

Katharina Kiel (Eintracht Frankfurt, Technische Direktorin Frauenfußball - zu Beginn des Lehrgangs noch Stipendiatin ohne Klub)

Thomas Krücken (VfB Stuttgart, Direktor Leistungszentrum)

Kathleen Krüger (FC Bayern, Abteilungsleiterin Teammanagement)

Fabio Morena (Hannover 96, Teammanager Lizenzmannschaft)

Michael Parensen (Union Berlin, Technischer Direktor der Lizenzspielerabteilung)

Martin Pieckenhagen (zuletzt Sportvorstand bei Hansa Rostock)

Carsten Rothenbach (FC St. Pauli, Assistent Sport-Geschäftsführer und Sportlicher Leiter U 23)

Svenja Schlenker (Borussia Dortmund, Leiterin Mädchen- und Frauenfußball)

Dr. Alexander Schmalhofer (RB Soccer International, Head of Sports Analytics & Development)

Linda Schöttler (Stipendiatin, Bayer Leverkusen, Leiterin Geschäftsstelle Frauenfußball)

Michael Stegmayer (SV Darmstadt 98, Leitung Team-Management und Assistent der Geschäftsführung)

Jan Uphues (Holstein Kiel, Organisatorischer Leiter Lizenzspielerabteilung)

Kristian Walter (Dynamo Dresden, Leiter Scouting/Kaderplanung)