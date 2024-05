Kroos kündigt Karriereende an

Toni Kroos (34) wird seine Karriere nach der Europameisterschaft im Sommer beenden. Das kündigte der Nationalspieler am Dienstag in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" an. "Ich wollte immer auf dem Höhepunkt meines Schaffens gehen und ich weiß, dass das nicht einfach ist, dass man diesen Zeitpunkt mal ganz schnell verpassen kann", begründete Kroos seine Entscheidung. Sein zum 30. Juni bei Real Madrid auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.