Krösche: "Koch ist ein klarer Kandidat für die Nationalmannschaft"

Amin Younes und Mario Götze schafften in den vergangenen Jahren in Frankfurt zumindest zeitweise die Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Der nächste könnte Robin Koch sein. So sehen es zumindest Lothar Matthäus und Markus Krösche.

Turm in der Schlacht in Bochum: Robin Koch (re.), hier gegen Takuma Asano. IMAGO/Sven Simon

Eine mögliche Rückkehr in die Nationalelf hatte Koch schon bei seinem Wechsel von Premier-League-Absteiger Leeds United zu Eintracht Frankfurt im Kopf. Am 9. Oktober 2019 debütierte Koch im Länderspiel gegen Argentinien (2:2) für Deutschland, sieben weitere Einsätze folgten. Bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren war er zwar dabei, stand aber nicht auf dem Feld. Sein letztes Länderspiel datiert vom 2. Juni 2021 (1:1 gegen Dänemark).

Toppmöller will Koch auf dem Weg in die Nationalelf unterstützen

"Die Rückkehr in die Nationalmannschaft ist ein Thema", sagte Koch schon im Sommer bei seiner Präsentation in Frankfurt, betonte aber: "Der Fokus liegt erst mal auf Frankfurt. Ich will hier eine gute Saison mit der Mannschaft spielen, dann wird man sehen, ob die Tür zur Nationalmannschaft wieder aufgeht." Auch Trainer Dino Toppmöller kennt die ehrgeizigen Ziele seines Schützlings. "Robin war bei der Europameisterschaft dabei und hat den Anspruch, noch mal Nationalspieler zu werden. Dabei wollen wir ihn unterstützen", kündigte der Coach vor der Saison an.

Koch und Pacho als unverzichtbare Säulen

Der Anfang ist vielversprechend, meist agiert Koch als zentrales Glied in der Dreierkette, es ist die Chefrolle. Er selbst hat den Anspruch formuliert, als Führungsspieler vorangehen zu wollen. Mit dem 27-Jährigen wirkt die Abwehr deutlich stabiler, daran hat allerdings auch sein linker Nebenmann Willian Pacho keinen geringen Anteil. Die beiden Neuzugänge integrierten sich schnell und sind bereits in den ersten Wochen der neuen Saison unverzichtbare Säulen. Auch Tuta wirkt nun wieder stabiler, jeder aus dem Trio gewann in der Bundesliga bisher etwa 60 Prozent seiner Zweikämpfe.

Matthäus und Krösche sehen den Verteidiger auf dem Weg in die Nationalelf

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus brachte Koch nach dem 1:1 in Bochum, wo der kräftige Verteidiger der Turm in der Schlacht war, bei "Sky" für die Nationalmannschaft ins Gespräch. Wenig überraschend gibt es auch einen großen Fürsprecher aus den eigenen Reihen: Markus Krösche. Der Sportvorstand sagte am Samstagabend in der Mixed Zone: "Robin bringt uns unheimlich viel Stabilität, gewinnt sehr viele Zweikämpfe und hat die Ruhe im Spielaufbau. Er ist ein klarer Kandidat für die Nationalmannschaft."

Ob das auch der neue Bundestrainer so sieht, bleibt abzuwarten. Der Blick auf die bisherigen Gegner verrät, dass es Koch in dieser Spielzeit noch mit keinem hochkarätigen Stürmer als Gegenspieler zu tun bekam. Behauptet er sich auch gegen stärkere Kontrahenten, könnte die Tür zur Nationalmannschaft und der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land tatsächlich einen Spalt breit aufgehen. Genug Potenzial ist bei dem wuchtigen Innenverteidiger vorhanden.