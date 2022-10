Krösche: "Kevin ist momentan der beste deutsche Torwart"

"Wir können gegen eine Top-Mannschaft befreiter aufspielen." Diese Meinung hatte Eintracht Frankfurts Coach Oliver Glasner im Vorfeld des Duells gegen Union Berlin geäußert. Gesagt, getan: Mit 2:0 gewann die SGE gegen den Tabellenführer und besiegte damit vor heimischer Kulisse das zweite Spitzenteam.

Nicht zu bezwingen: Niko Gießelmann scheitert an Frankfurts Keeper Kevin Trapp. IMAGO/Nordphoto

So ganz stimmt die These von Frankfurts Coach ja nicht, oder aber er hat das happige 1:6 gegen die Bayern zum Auftakt schon aus dem Gedächtnis gestrichen und sich vor allem an den Sieg gegen Leipzig (4:0) erinnert. Gehapert hat es bei der SGE zuhause auch beim 1:1 gegen Köln sowie dem 0:1 gegen Wolfsburg.

"Götze ist ein Schlüsselspieler"

Dementsprechend fiel das Fazit von Markus Krösche gegenüber "Sky" nach der Vorstellung gegen Union sehr zufrieden aus: "Ich glaube, dass wir über 90 Minuten eine richtig gute Leistung gebracht und im ersten Durchgang extrem viel nach vorne gemacht haben. Wir haben sehr viele Chancen herausgespielt und Union gar nicht zum Atmen kommen lassen", freute sich Frankfurts Sportvorstand.

Als "Schlüsselspieler" bezeichnete Krösche Mario Götze, dessen Qualität im letzten Drittel er beim Abschluss (wie beim 1:0, 12.) herausstrich, aber auch anderes Können hervorhob: "Er hat sich auch gut bewegt, ist immer anspielbar gewesen und hat Räume für die anderen geschaffen."

Kolo Muani in Galaform - Trapp auch

Glänzender Vorbereiter der Führung war Randal Kolo Muani gewesen, der mit diversen Dribblings die Berliner Abwehrspieler reihenweise düpierte, dann aber etwas zu euphorisch bei einem weiteren Sololauf gegen Andres Schäfer zu robust in den Zweikampf ging und bereits mit der Gelben Karte verwarnt runter musste (68.). "Er wird daraus lernen", meinte Krösche lapidar, der auch Jesper Lindströms Treffer nach fulminantem Alleingang (42.) lobte: "Super Balleroberung. Er war zuletzt nicht so kaltschnäuzig, diesmal aber hat er das sehr überlegt gemacht."

Dass Frankfurt in Unterzahl nicht noch in die Bredouille geriet, war einer leidenschaftlichen Defensive und auch Kevin Trapp zu verdanken, der zweimal gegen Union-Joker Tim Skarke famos parierte (79., 90.+4). Krösches Statement nach der tadellosen Vorstellung des Keepers: "Kevin ist seit Wochen und Monaten in herausragender Form und für mich momentan der beste deutsche Torwart."