Dank Özcans Traumpass: Montellas Debüt als Trainer der Türkei gelingt

Im Spiel eins nach Stefan Kuntz ist der Türkei unter dem neuen Trainer Vincenzo Montella ein wichtiger Sieg in Kroatien geglückt.

Salih Özcan (l.) verfolgt Josip Brekalo. AFP via Getty Images

Für Vincenzo Montella, der auf Stefan Kuntz gefolgt war, ging es in seiner ersten Partie als türkischer Nationaltrainer nach Kroatien zum Spitzenspiel in der Quali-Gruppe D. Am zweiten Spieltag hatte die Türkei zuhause mit 0:2 noch verloren, beim Wiedersehen im kroatischen Osijek legten die ersatzgeschwächten Gäste - unter anderem fehlte der Hoffenheimer Kabak - direkt gut los.

Yilmaz prüfte nach zwei Minuten bereits die Flugfähigkeiten von Keeper Livakovic, genau wie kurz darauf Aktürkoglu (9.). Kroatien, das in der Offensive auf die verletzten Kramaric (muskuläre Probleme) und Perisic (Kreuzbandriss) verzichten musste (unter anderem spielte der Ex-Wolfsburger Brekalo), zeigte sich gegen immer wieder schnell umschaltende Türken zeitweise unsortiert. Der Leverkusener Stanisic hatte Glück, dass Livakovic seinen Stellungsfehler nach einem weiten Schlag von Keeper Cakir gegen Aktürkoglu bereinigte (13.).

In die eigene Offensive kam der WM-Dritte nahezu nicht gefährlich, es dauerte bis in die dritte Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, ehe Musa einen harmlosen Flachschuss genau auf Cakir abgab.

Özcans Steilpass zur Führung

Zu diesem Zeitpunkt stand es aber schon 0:1. Nach einem Fehlpass von Brekalo riss der Dortmunder Özcan mit einem weiten Pass eine Schneise in die Heimdefensive. Gvardiol war zu weit weg von Yilmaz und Livakovic kam zu früh aus seinem Tor. So hob der Stürmer von Galatasaray die Kugel über den Keeper zum verdienten 1:0 hinweg (30.).

Nach der Pause wurde Kroatien zwar etwas druckvoller, wirklich Gefahr konnten Modric und Co. aber zunächst nicht entfachen. Zielstrebiger blieb die Türkei, die weitere Chancen durch Yilmaz (54.) und Irfan Can (62.) ausließ.

Kroaten werden stärker

Erst als bei Kroatien der Wolfsburger Majer und auch der angeschlagene Petkovic ins Spiel kamen, wurde der WM-Dritte gefährlicher. Bardakci blockte einen Kovacic-Schuss kurz vor der Linie (66.), Petkovic verpasste zweimal einen Abschluss nur knapp (68., 70.).

Die dickste Möglichkeit hatte der eingewechselte Beljo. Dem Augsburger fiel im Strafraum der Ball vor die Füße, der Schuss ging aber zu zentral auf Cakir (81.). Kurz darauf ließ Akgün die endgültige Entscheidung frei vor Livakovic liegen (84.).

VAR meldet sich bei Elfmeterpfiff

So ging es mit dem knappen Vorsprung für die Türkei in die letzten Minuten - und dort wurde es noch einmal brenzlig. Nach einem Eckball entschied Schiedsrichter Anthony Taylor zunächst auf Handspiel von Calhanoglu (90.). Nach Sichtung der Bilder erkannte der Referee aber, dass Calhanoglu von Mitspieler Akaydin an die Schulter geköpft worden war.

So blieb es beim nicht unverdienten Debüt-Sieg von Montella als türkischer Nationaltrainer. Damit übernimmt die Türkei die Tabellenführung der Gruppe D. Am Sonntag erwarten die Türken dann Lettland (20.45 Uhr), zeitgleich ist Kroatien in Wales zu Gast.