Krise? Tedesco: "Du brauchst trotzdem eine gewisse Gelassenheit"

Anfang Dezember kehrte er in die Bundesliga zurück. Mit Spartak Moskau wurde Domenico Tedesco Vizemeister, nun soll er RB Leipzig wieder in die Spur bringen.

Drei Spiele. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Vier Punkte und Tabellenplatz 10. Die ersten Tage haben Domenico Tedesco gleich klargemacht, dass die Aufgabe RB Leipzig keine einfache werden wird. Im kicker-Interview der Donnerstagsausgabe gibt der 36-Jährige Einblicke in seine noch kurze Zeit beim abgestürzten Vorjahreszweiten.

Das sind die Papas, die ein Team braucht. Domenico Tedesco

"Nun, dass hier in Leipzig derzeit nicht alles rund läuft und nicht alles passt, das wusste ich vorher. Ansonsten wäre ich höchstwahrscheinlich nicht hier", schätzt Tedesco die Aufgabe bei den Sachsen durchaus realistisch ein. Sein wichtigster Eindruck dabei: "Wir haben noch ganz viel Arbeit vor uns."

Keine Stabilität, keine Konstanz, keine Struktur. Es gibt viele Stellschrauben, an denen der neue Coach mit seinem Team drehen muss. Zum Beispiel die Verfassung zahlreicher Profis. "Mein Eindruck ist, dass wir zu viele Spieler haben, die nicht bei hundert Prozent sind, und das ist keine Ausrede und keine Kritik an dem, was vor mir war", erklärt Tedesco, der nun auch noch mehrere Wochen auf die Eckpfeiler Konrad Laimer und Emil Forsberg verzichten muss. "Das", so der Trainer, "sind ganz wichtige Spieler, die Papas auf dem Platz, die ein Team einfach auch braucht."

Es wurde etwas Positives in Gang gesetzt. Domenico Tedesco

Nach den ersten drei Partien auf der RB-Bank bleibt Tedesco dennoch optimistisch. "Wir haben natürlich mit mehr Punkten gerechnet, aber es ist nicht alles negativ", so seine erste Bilanz. "Mein generelles Gefühl ist, dass in diesen zehn Tagen etwas Positives in Gang gesetzt wurde." Tedesco ist bereit für die kurze Vorbereitung auf die Rückrunde, neben einer gründlichen Analyse, verschlankten Prozessen, einer entsprechenden Ansprache und viel Arbeit setzt er auch auf eine ganz bestimmte Erfahrung, die er aus seiner Moskauer Zeit gelernt hat: "In Krisensituationen brauchst du trotzdem eine gewisse Gelassenheit."

