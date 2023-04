Kriegt Sandhausen wieder die Kurve?

Ein abermaliger Trainerwechsel hat dem SV Sandhausen offensichtlich neue Energie eingeimpft. Erinnerungen werden wach.

Ungewohnte Glücksgefühle: Der SVS beim Auswärtssieg in Magdeburg. IMAGO/Eibner

Duplizität der Ereignisse? Am 10. März 2019 war der SV Sandhausen als Zweitliga-Schlusslicht in Magdeburg auf den Platz gegangen. Ein vom heutigen Unioner Kevin Behrens vorgelegtes und von Andrew Wooten erzieltes Tor sicherte den seinerzeit von Uwe Koschinat trainierten Kurpfälzern einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg. Am Ende stand der Klassenerhalt.

15. April 2023. Wieder reist der SVS als Laternenträger in die Magdeburger Börde, ein Vierteljahr ohne Sieg liegt hinter den Badenern. Und wieder gelingt beim FCM ein ersehnter Dreier. Verteidiger Dario Dumic führt sein Team mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg. Wird Magdeburg erneut zum Wendepunkt für Sandhausen?

Ein abermaliger Trainerwechsel sowie die Trennung vom Sportlichen Leiter lagen vor dem SVS-Erfolgserlebnis. Gerhard Kleppinger löste Tomas Oral an der Seitenlinie ab. "Er ist ein bisschen ruhiger, hat taktisch was geändert und gibt uns Selbstvertrauen", sagt Matchwinner Dumic über den erfahrenen Fußballlehrer, der auf den emotionalen Oral folgte.

Neue Außenverteidiger, junge Sechser

Was hat Kleppinger geändert? Der 65-Jährige besetzte die Positionen der Außenverteidiger neu, auf der Sechs erhielten die spielstarken, jungen Abu-Bekir El Zein und Merveille Papela - er wird gelbgesperrt gegen Paderborn fehlen - den Vorzug. Ganz zufrieden war Kleppinger trotz der drei Punkte jedoch nicht: "Anfangs haben wir Magdeburg nicht in den Griff bekommen und hätten in Rückstand geraten können."

Doch die Abwehr um den starken Torhüter Patrick Drewes (wie Dumic kicker-Note 2) hielt mit Glück und Geschick lange Zeit stand, erst in der 89. Minute kam Magdeburg zum Anschlusstor. Letztlich zu spät.

Was bietet das Restprogramm?

Was geht jetzt noch für den SVS? Der Klub ist immer noch Letzter, hat den Rückstand zum 16. Tabellenplatz und damit zum frustrierten Jahn Regensburg allerdings auf drei Zähler eingedampft. Und das Restprogramm der Sandhäuser gibt noch einiges her, zumal zwei aufeinanderfolgende Heimspiele anstehen - gegen Paderborn und eben gegen jene Regensburger.

Das Restprogramm des SVS im Abstiegskampf: Paderborn (H), Regensburg (H), Braunschweig (A), Rostock (H), Heidenheim (A), Hamburg (H).

