Kriechmayr gewinnt Abfahrt auf der Streif - Schieder sensationell Zweiter!

Der Österreicher Vincent Kriechmayr hat zur Freude der Skifans in der Alpenrepublik auf der Streif gewonnen. Vor vollbesetzten Rängen in Kitzbühel zeigte auch das DSV-Team eine gute Vorstellung. Sensationen schafften andere.

Der 31-jährige Linzer Kriechmayr siegte vor über 80.000 Zuschauern bei der ersten von zwei Abfahrten an diesem Wochenende in Kitzbühel in 1:56,16 Minuten und lag damit 23 Hundertstelsekunden vor dem Überraschungsmann Florian Schieder. Der 27-jährige Italiener, der bislang noch überhaupt kein nennenswertes Ergebnis vorzuweisen hatte, raste mit Nummer 43 noch auf den zweiten Rang und brachte Kriechmayr sowie die österreichischen Alpin-Fans gehörig ins Schwitzen!

Mit 31 Hundertstelsekunden Rückstand wurde der Schweizer Niels Hintermann Dritter, knapp dahinter (+0,35 Sekunden) verpasste US-Boy Jared Goldberg, der mit der Startnummer 28 noch weit nach vorne fahren konnte, nur hauchzart das Treppchen. Weitere vier Hundertstelsekunden hinter Goldberg liegend waren die zeitgleichen Dominik Paris (Italien) und Adrian Smiseth Sejersted aus Norwegen kurz zuvor vom "Stockerl" gerutscht.

Achter Weltcup-Seg in der Abfahrt

Für Kriechmayr, der vor zwei Jahren auf der Streif den Super-G gewinnen konnte, war es der 15. Weltcup-Sieg, der achte in der Abfahrt. Für Österreich wiederum holte der Speed-Spezialist den ersten Abfahrtssieg bei den Hahnenkammrennen seit 2020, als der jüngst zurückgetretene Olympiasieger Matthias Mayer triumphiert hatte.

Zwei DSV-Fahrer in den Top 15

Auch aus deutscher Sicht war es bei guten, winterlichen Bedingungen - einige Rennfahrer wie Miha Hrobat (Slowenien), Broderick Thompson (Kanada) und Cyprien Sarrazin (Frankreich) rasten noch vorne rein - ein zufriedenstellendes Rennen. Thomas Dreßen, Sieger von 2018, lag anfangs längere Zeit auf Podestkurs und wurde am Ende 13. (+0,87). Mit relativ hoher Startnummer fuhr dann auch noch Andreas Sander auf 15. (+0,94), der in der laufenden Saison noch mit allzu vielen Top-Resultaten hatte aufwarten lassen. Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger verpassten die Top 20.

Beinahe-Sturz eines Favoriten: Aleksander Aamodt Kilde. picture alliance

Odermatt und Kilde fliegen fast ab

Mit Ach und Krach Stürze vermeiden konnten zwei Favoriten auf den Sieg: Sowohl der Schweizer Alpin-Star Marco Odermatt als auch Aleksander Aamodt Kilde - der Norweger fuhr nach einer Kollision am Vortag mit einer Handfraktur - leisteten sich schwere Patzer. Während Kilde sich wenigstens noch in die Top 20 retten konnte, lief Odermatt mit über drei Sekunden Rückstand unter ferner liefen ein.

Für Beat Feuz, der in "Kitz" die letzten Rennen seiner glorreichen Karriere fährt, reichte es unterdessen ebenfalls nicht zu einem Top-Ergebnis. Der "Kugelblitz" aus der Schweiz fing sich anderthalb Sekunden Rückstand auf Kriechmayr ein und hat nun noch eine letzte Schussfahrt vor dem Ruhestand vor sich.

Denn am Samstag steigt die nächste Abfahrt im Tiroler Alpin-Mekka. Dann geht es um den eigentlichen Klassiker auf der Streif, der ebenfalls um 11.30 Uhr beginnt. Am Sonntag folgt dann der ebenfalls traditionsreiche Slalom auf dem Ganslernhang.