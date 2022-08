"Kribbeln, Gänsehaut": Fraisls Freuden bei Arminia

Zwei Tage Anlauf blieben dem Keeper gerade einmal, um sich auf seine neue Aufgabe vorzubereiten. Er löste sie ordentlich - und hat nun Appetit auf mehr.

Extrem anstrengend seien seine ersten Tage in Bielefeld gewesen. "Du musst dich als Torhüter damit befassen: Wie sind die individual-taktischen Abläufe? Wie sind die gruppen-taktischen Elemente? Wie kann ich auch auf mentaler Ebene den einen oder anderen Spieler so erreichen, dass ich ihm helfe?" Das alles seien Dinge, die ihn nach seinem Wechsel am vergangenen Mittwoch und vor der ersten Partie schon am Freitag gegen Braunschweig "wahnsinnig gefordert" hätten, sagt Martin Fraisl. Viel Energie habe er allein vom Kopf her bei dieser Vorbereitung gelassen - letztendlich äußerst erfolgreich, denn das wichtige Spiel mit seinem neuen Team gegen Eintracht Braunschweig wurde 4:1 gewonnen.

"Da war das erste Mal Kribbeln, Gänsehaut"

"Erst am Nachmittag bin ich dazu gekommen, mich ein bisschen um mich zu kümmern", so der Österreicher, "davor standen die Mannschaft und die Abläufe im Mittelpunkt." Als dann der Zeugwart ihm vor der Partie auf der Busfahrt ins Stadion das Foto seines neuen Trikots aus der Kabine schickte, sei das Gefühl für die neue Herausforderung so richtig aufgekommen. "Da war das erste Mal Kribbeln, Gänsehaut, jetzt geht es endlich wieder los!", schildert der 29-Jährige, dessen Vertrag in der vergangenen Saison bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 geendet hatte, den bewegenden Moment nach persönlich dreieinhalb Monaten Pause ohne Klub.

Der riesigen Vorfreude folgten ebenso schöne Erfahrungen und eine ordentliche Leistung an seinem neuen Haupt-Arbeitsplatz, der Bielefelder Schüco-Arena. "Ein richtig cooler Moment. Ein Schmuckkästchen, sehr englisch, alle sind sehr nah dran, alles wirkt sehr intensiv. Alles etwas, das ich gerne spüre und gerne habe. Ich finde auch die Mannschaft charakterlich sehr geil."

Ich bin der ganz schweren Überzeugung, dass wir auf vielen Positionen individuell die Bestbesetzung in der 2. Liga haben. Martin Fraisl

Ganz bewusst führte Fraisls Weg nach Ostwestfalen, mit Appetit auf mehr. "Ich habe mich ganz klar hierfür entschieden, weil ich in der Truppe wahnsinnig viel sehe. Ich bin der ganz schweren Überzeugung, dass wir auf vielen Positionen individuell die Bestbesetzung in der 2. Liga haben. Das hat man an einigen Stellen gegen Braunschweig auch gesehen."

Nicht ohne einen Gedanken an seinen unglücklichen, derzeit verletzten Vorgänger Stefanos Kapino zu verlieren, hält der gebürtige Wolfsbacher fest: Auch nun ein Nachfolger einer Bielefelder Legende wie Stefan Ortega Moreno zu sein, findet er schön. "Ich bin ein Riesen-Fan von ihm, habe immer gerne gegen ihn gespielt und mich mit ihm unterhalten, weil er ein Top-Typ ist. Und natürlich vor allen Dingen ein überragender Torwart." Mit Arminias Torwarttrainer Marco Kostmann hofft Fraisl nun, die Elemente aus Ortega Morenos Torwartspiel auch noch mehr in sein eigenes implementieren zu können.

Bliebe das kuriose Premieren-Gegentor zum zwischenzeitlichen 3:1, dem einzigen Flecken auf Fraisls Weste. Eher unverschuldet schlecht sah der Keeper aus, als sich bei einer Braunschweiger Ecke Vordermann Bryan Lasme plötzlich wegduckte und ihm am vorderen Pfosten keine Reaktionszeit mehr blieb, um den Ball zu entschärfen. Nur ein kleiner Schönheitsfehler. "So ein Ablauf ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass wir vor dem Spiel erst seit ein paar Stunden zusammen waren. Jetzt haben wir eine ganze Woche, um uns abzustimmen. Diese Zeit werden wir nutzen."