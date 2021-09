Kreuzbandriss: KSC-Verteidiger Jung wird abrupt gestoppt

Der Start in die neue Saison verlief für Sebastian Jung vom Karlsruher SC verheißungsvoll, nun fällt der Verteidiger lange aus.

Jung hat sich am Dienstagnachmittag im Training einen Kreuzbandriss zugezogen, wie der Zweitligist am Mittwoch mitteilte. "Die Untersuchungen haben jetzt den ersten Verdacht bestätigt" so der KSC, das vordere Kreuzband im rechten Knie ist betroffen. Dem 31-Jährigen steht nun eine Operation bevor, er wird den Badenern lange fehlen.

Dabei war der Abwehrmann, der seit September 2020 in Karlsruhe spielt, ordentlich in die neue Spielzeit gekommen - vor allem mit Blick auf seine Verletzungshistorie. Sechs Spiele, sechsmal Startelf, sechsmal über die volle Distanz, kicker-Durchschnittsnote 3,25 - nun folgt wieder abrupt eine Pause.

Die musste er schon in der Spielzeit 2020/21 einlegen, da kam Jung erst so richtig im April ins Rollen und absolvierte sechs seiner sieben Einsätze gegen Ende der Spielzeit. Langwierige muskuläre Probleme hatten ihm zu schaffen gemacht, nun ist es eine schwere Knieverletzung.