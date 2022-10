Krauß: Formstärkster Schalker - und Fan

Am Sonntag erzielte er sein erstes Bundesliga-Tor. Nicht nur deshalb ist Tom Krauß mittlerweile eine feste Größe im Schalker Mittelfeld.

Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 ließ die Schalker Arena beben, doch am Ende standen die Königsblauen eben doch als Verlierer da. Nicht nur gegen den FC Augsburg aber zeigte Tom Krauß eine ausgezeichnete Vorstellung.

In der 63. Minute hatte Krauß den Ball zum Ausgleich unter die Latte gehämmert. Seine Tor-Premiere in der Bundesliga also. "So richtig freuen kann ich mich darüber nicht", so der Mittelfeldspieler, "die Niederlage gegen Augsburg war ein richtiger Nackenschlag."

Er selbst aber zeigte sich wieder von seiner besten Seite. Klar, dass der U 21-Nationalspieler natürlich auch am Samstag im Kellerduell bei Bayer 04 Leverkusen gesetzt ist. Die Erwartungen bei den Königsblauen hat der Youngster auf jeden Fall schon deutlich übertroffen, zeigt sich seit Wochen sehr formstark in einer Mannschaft, der insgesamt wenig gelingt.

Ein einziger Sieg glückte in dieser Saison, gegen den Nachbarn VfL Bochum (3:1). In Leverkusen steht der Aufsteiger bereits mächtig unter Druck und wird von der offensivstarken Werkself gewiss gehörig gefordert, auch wenn Bayer derzeit in einer heftigen Krise steckt.

Er erkennt sowohl defensiv als auch offensiv gefährliche Situationen und ist so in der Lage, zu agieren, statt nur zu reagieren. Frank Kramer

Krauß jedenfalls soll am Samstag für Stabilität im Mittelfeld sorgen und natürlich für Impulse nach vorne, ganz so, wie er es in seinen ersten Bundesligawochen auf Schalke schon gezeigt hat. Der Mittelfeldspieler jedenfalls liefert - und stärkt damit seinen Trainer Frank Kramer, der die Leihgabe aus Leipzig einst schon in der U 18-Nationalmannschaft erlebte.

"Da war er bereits mein Kapitän und ein ganz wichtiger Spieler. Er erkennt sowohl defensiv als auch offensiv gefährliche Situationen und ist so in der Lage, zu agieren, statt nur zu reagieren", so Kramer. "Schon damals war er jemand, der Verantwortung übernimmt und vorangeht."

Beim Herzensklub gelandet

So ergibt sich eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen dem FC Schalke und dem Mittelfeldmann, der nach eigenen Angaben bei seinem Herzensklub gelandet ist. Schon seit der Jugend sei er Schalke-Fan, erzählt der 21-jährige.

Die Leihgebühr von rund 700.000 Euro hat sich jedenfalls schon jetzt gelohnt; die weitere Verwendung des U 21-Nationalspielers, der bisher in jedem Spiel in der Startelf stand, hängt entscheidend von der sportlichen Entwicklung seines aktuellen Klubs ab.

Bei Klassenerhalt Vertrag bis 2027

Die Leihe läuft zunächst für ein Jahr; sollte Schalke der Klassenerhalt gelingen, wird der Mittelfeldmann für drei Millionen Euro automatisch fast verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet.