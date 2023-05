Krauß emotional: "Ich habe schon einen Herzkasper"

Schalke 04 und die Nachspielzeit, das passt einfach. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Bremen in der vergangenen Woche wurde die Partie in Mainz erneut ganz spät entschieden - so spät wie noch nie in der Bundesliga.

War nach dem späten Sieg gegen Mainz sehr emotional: Schalkes Tom Krauß. IMAGO/RHR-Foto