Krauß: "Da haben wir nicht aufgepasst"

Defensiv hat Schalke im Revierderby eine gute Leistung abgeliefert, nur ein einziges Mal ging etwas schief. Tom Krauß erklärt, worüber sich die Königsblauen am meisten ärgern.

Der Aufsteiger hat sich gegen den BVB tapfer gewehrt, gereicht hat es nur deshalb nicht zum Überraschungspunkt, weil dann doch mal eine Dortmunder Flanke ihr Ziel fand. "Da haben wir nicht aufgepasst, das müssen wir ehrlich zugeben", bekannte Mittelfeldspieler Tom Krauß.

In besagter Situation liefen zwei Dinge schief. Zunächst scheiterte Henning Matriciani, der insgesamt größere Probleme auf der rechten Abwehrseite hatte, daran, Marius Wolf an der Hereingabe zu hindern. Der Borusse konnte sich den Ball in Ruhe zurechtlegen und Maß nehmen. In der Mitte waren dann Maya Yoshida und Tobias Mohr nicht auf dem Posten, Youssoufa Moukoko konnte präzise einnicken.

So eine Flanke "kann immer passieren", meinte Krauß in seiner Spielanalyse, die Nachlässigkeit sah Schalkes Mittelfeldmotor eher in der zentralen Defensive. Wichtig sei, dass man dort dann "eine Mannverteidigung" habe. Mit Blick auf Moukokos Körpermaße (1,79 Meter) sagte Krauß: "Youssoufa ist nicht der Größte. Dass er das Tor macht, geht eigentlich nicht." Er nehme da ausdrücklich "alle mit ins Boot".

Offensiv ließ Schalkes Auftritt arg zu wünschen übrig. Rodrigo Zalazars erst nach dem 0:1 erfolgte Einwechslung hat gezeigt, dass nach vorne durchaus mehr möglich gewesen wäre. Lediglich drei Torschüsse gab Schalke in der Partie ab. Seit Beginn der Datenerfassung 2013 waren es nur einmal weniger: beim 0:0 am 24. Spieltag 2020/21 gegen den 1. FSV Mainz 05 (zwei Torschüsse). Kenan Karaman mit einem von Nico Schlotterbeck geblockten Schuss hatte am Samstag noch die beste Möglichkeit für Schalke, das auf Standards hoffte, auch hier aber maßlos enttäuschte.

Nur zwei Ecken konnten die Gelsenkirchener für sich verbuchen, ein Graus waren die Freistöße. Sinnbildlich dafür steht Mohrs Versuch in der letzten Aktion vor der Pause. Den Freistoß aus guter Position auf der linken Außenbahn trat er so unplatziert, dass der Ball fast an der rechten Eckfahne landete.

Das letzte Derby-Tor fiel noch im letzten Jahrzehnt

"Wir haben auf den einen Moment gewartet, der kam aber leider nicht, sondern nur auf der anderen Seite. Das ärgert uns extrem", sagte Krauß und formulierte eine Kampfansage: "Das Rückrundenspiel gegen Dortmund will ich unbedingt gewinnen."

Dazu müsste Schalke dann aber mal wieder ein Revierderby-Tor schießen. Das gelang den Königsblauen nun fünfmal hintereinander nicht - zweimal 0:4, einmal 0:3, einmal 0:1, immerhin ein 0:0 gab's.

Den bislang letzten S04-Derbytreffer erzielte Breel Embolo. Das war im letzten Jahrzehnt: Ende April 2019 siegte Schalke damals in Dortmund 4:2, vermasselte dem BVB damit die Meisterschaft und rettete sich selbst seinerzeit vor dem Abstieg. Nur gegen Eintracht Braunschweig (6 Partien von 1966 bis 1969) blieb S04 gegen eine Mannschaft im Oberhaus schon einmal länger in Serie ohne Treffer.