Krannich kehrt an Rehms Seite zurück

Nach Chefcoach Rüdiger Rehm verpflichtete der FC Ingolstadt nun auch dessen langjährigen Co-Trainer Mike Krannich.

Krannich und Rehm bilden wieder ein Team. Der 49-Jährige arbeitete bereits 2013 bei der SG Sonnenhof-Großaspach sowie danach bei Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden als Co-Trainer unter dem neuen Ingolstädter Chefcoach.

"Zunächst möchte ich dem SV Wehen Wiesbaden für fast fünf ganz besondere Jahre und das persönliche Entgegenkommen danken. Als dann die Anfrage aus Ingolstadt kam, musste ich nicht lange überlegen und freue mich jetzt sehr auf die Arbeit mit dem kompletten Team", wird der UEFA-A-Lizenz-Inhaber auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir werden alles versuchen, um das Maximum rauszuholen."

Der FCI, Tabellenletzter mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, feierte jüngst zum Jahresabschluss mit dem 3:0 gegen Dresden den Premierensieg unter Rehm. Am 2. Januar starten die Oberbayern in die Vorbereitung auf die Restrunde. Mit Mike Krannich an Rehms Seite.