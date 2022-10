Kramers Wolfsburg-Einsatz wackelt

Christoph Kramer hat sich im Derby gegen den 1. FC Köln (5:2) verletzt. Ob er im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) auflaufen kann, ist fraglich.

Lange biss Christoph Kramer auf die Zähne, sehr lange sogar. Schon in der zweiten Minute war der Mittelfeldspieler bei einem Zweikampf umgeknickt, so böse, dass es zunächst nach einer frühen Auswechslung aussah. Doch Kramer machte nach einer kurzen Behandlungspause trotz der Schmerzen im Sprunggelenk weiter. Erst in der 78. Minute, nachdem die Borussen durch Ramy Bensebaini das vorentscheidende 4:1 erzielt hatten, nahm Trainer Daniel Farke seinen fleißigen (Aushilfs-)Zehner vom Platz. "Es war für ihn schmerzhaft, aber Chris ist ein harter Bursche. Wir haben den Knöchel in der Halbzeit tapen können und uns dazu entschieden, Chris erst runterzunehmen, wenn das Spiel mehr oder weniger entschieden war", erklärte Farke nach dem Schlusspfiff.

Inzwischen ist die Diagnose nach einer genauen medizinischen Untersuchung da: Kramer hat bei der unglücklichen Aktion zu Beginn des Derbys eine Einblutung in der Kapsel und eine Teilruptur im vorderen Außenband des Sprunggelenks erlitten. Kramers Einsatz im anstehenden Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg sei "fraglich, aber nicht ausgeschlossen", teilte die Borussia mit.

Farke: "Er ist wichtig für unser Spiel"

Farke hofft, bei den Wölfen auf Kramer zurückgreifen zu können. Den Stellenwert des 31-Jährigen hob der VfL-Coach nach dem Derbysieg noch einmal hervor. "Er ist wichtig für unser Spiel. Mit seiner Erfahrung, seiner Ballsicherheit, auch mit seiner Intelligenz, das Spiel lesen und die richtigen Pressingauslöser finden zu können. Auch mit dem hohen Laufaufwand, den er betreibt", lobte Farke am Sonntag.

Nach dem trainingsfreien Dienstag startet für die Fohlen die Vorbereitung auf das Wolfsburg-Spiel mit einer öffentlichen Einheit am Mittwochnachmittag (15.45 Uhr). Ein paar Tage bleiben noch, um Kramer wieder spielfit zu bekommen. Farke: "Ich hoffe, dass wir genug Zeit haben, damit uns Chris in Wolfsburg zur Verfügung steht."