Kramers Kurs gegen die Kritik

Der Frust über das vergangene Wochenende ist kaum verraucht. Doch ehe Frank Kramer weitreichende Erklärungen für das schwache 0:2 bei Hertha BSC finden kann, richtet sich der Fokus des Bielefelder Trainers bereits auf das unmittelbar bevorstehende Heimspiel gegen Bochum.

Es ist ein wohl vorentscheidendes Spiel für seine Mannschaft und ihn selbst. "Es geht um wichtige Punkte", weiß Frank Kramer, der sich freilich "nicht bis zum Anpfiff mit allen möglichen Szenarien befassen" will. Zu klar liegt für den Bielefelder Coach auf der Hand, dass Arminia am Dienstagabend nur ein Sieg im Westfalenduell gegen den VfL Bochum realistische Chancen auf einen Verbleib im Abstiegskampf der Bundesliga und ein ruhiges Weiterarbeiten lässt.

"Blöd für einen selbst und noch einmal etwas enttäuschender" sei es am Wochenende gewesen, nach der eigenen Nicht-Leistung beim 0:2 gegen Hertha BSC zusätzlich die Erfolge der Konkurrenten im Tabellenkeller mitverfolgen zu müssen. Allein schon die Kürze der Zeit bis zum nächsten Spiel aber gebietet dem 49-Jährigen, nach vorne zu schauen: "Die Jungs können das besser, sie haben es auch schon oft gezeigt."

Warum zuletzt in Berlin nicht, bleibt auch für Kramer ein gewisses Rätsel: "Wir alle lieben am Fußball, dass nicht immer alles erklärbar ist." Auffällig sei gewesen, dass man nicht die nötige Kompaktheit und Schärfe ins Spiel bekommen habe. So sah der Trainer gegen Hertha Dinge, die sich partout nicht wiederholen dürfen: "Zu viele einfache Ballverluste, schon in der eigenen Hälfte. Und oft haben wir in Zweikampfsituationen nicht den Zugriff gefunden, obwohl wir gut in der Positionierung waren."

Wenn die Fans sehen, dass wir alles auf den Platz bringen, gibt es die Kritik nicht. Frank Kramer

Für die Partie gegen den Aufsteiger sei klar: "Es ist dringend erforderlich, jetzt Mentalität zu zeigen. Das sind wir allen schuldig." Vor allem jenen, die die Mannschaft und ihren Trainer in diesen Tagen sehr kritisch begleiten, wohl aber Bereitschaft zeigen, dem Team im Spiel gegen den VfL den wichtigen Support zu geben. Sollten diese Fans abermals enttäuscht werden, droht zumindest auf den Rängen ein gefährlicher Stimmungsumschwung. "Es ist normal, dass es kritische Stimmen gibt, wenn die Leistung nicht gut ist", weiß Kramer, der aktiv auf Kurs gegen die Kritik steuern will: "Jeder muss den Fokus bei sich behalten und dagegen angehen. Wenn die Fans sehen, dass wir alles auf den Platz bringen, gibt es die Kritik nicht."

Vasiliadis und Laursen fehlen - Fernandes fraglich

Fehlen werden auf Bielefelder Seite der an COVID-19 erkrankte Sebastian Vasiliadis, zudem Linksverteidiger Jacob Laursen wegen Adduktorenproblemen. Ein Fragezeichen steht hinter dem erkrankten Edimilson Fernandes. Somit könnten im defensiven Mittelfeld wieder Fabian Kunze, dazu als Linksverteidiger Andres Andrade auflaufen. Darüber hinaus kündigt Kramer weitere mögliche Umstellungen an: "Wir müssen immer frisch an den Start gehen. Bei dem einen oder anderen werden die Körner weniger."