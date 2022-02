Kramer: Helfer im Wartestand

Nächste Pause für Christoph Kramer. Dieses Mal setzt den Gladbacher Mittelfeldspieler eine Corona-Infektion außer Gefecht. Warum Kramers Rückkehr gegen den FC Augsburg für Adi Hütter und die Borussia wichtig wäre.

"Als Führungsspieler, Sprachrohr und Kommunikator auf dem Platz hätte Christoph uns in der aktuellen Situation gutgetan", sagte der VfL-Trainer nach dem 1:1 bei Arminia Bielefeld. Hütters Plan mit Kramer hatte auf der Hand gelegen: Der Routinier sollte den Platz des zu Juventus Turin abgewanderten Denis Zakaria einnehmen und zusammen mit Manu Koné die Doppelsechs bilden. Doch es kam anders. Kramer wurde am Donnerstag positiv getestet, "und das", befand Hütter, "hat unsere Pläne ein wenig durchkreuzt."

Letztendlich entschied sich der Coach, Florian Neuhaus von der Zehn zurückzuziehen und neben Koné spielen zu lassen. Den freien Platz in der Doppelzehn bekam daraufhin Alassane Plea - ein Treffer. Der Franzose gefiel als Aktivposten in der Offensive und markierte mit einem sehenswerten Flugkopfball das Tor zum 1:1-Endstand. "Für Lasso hat es mich sehr gefreut", erklärte Hütter. "Er hat eine gute Leistung gezeigt, im Spiel auch viel nach hinten gearbeitet."

Dass Kramer schon im Kellerduell gegen den FC Augsburg am Samstag zur Verfügung stehen könnte, wollte der Österreicher am Wochenende nicht ausschließen. "Wir hoffen, dass Chris wieder dabei sein kann", sagte Hütter, der nach dem Zakaria-Abgang jeden Mann im zentralen Mittelfeld dringend benötigt.

Lange Krankenakte

Kramer selbst wird sich ein Ende seiner mittlerweile langen Ausfallzeit ebenso wünschen. Seit dem Herbst fehlte er fast durchgängig. Zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember zwang eine Muskelverletzung im Oberschenkel Kramer zum Zuschauen. Nach zwei Einsätzen kurz vor Weihnachten stand der Weltmeister von 2014 auch noch beim 2:1-Sieg in München zum Rückrundenauftakt auf dem Rasen. Anschließend wieder das Aus. Eine hartnäckige Erkältung, die sich schon in München angebahnt hatte, ließ in den nächsten Begegnungen keinen weiteren Einsatz zu. Nach der Länderspielpause ist es jetzt die Corona-Erkrankung, die Kramer zurückwirft.