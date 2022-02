Kramer fehlt auch am Dienstag noch - Laufrunden für Stindl

Zum Start in die neue Trainingswoche konnte Adi Hütter noch nicht auf Christoph Kramer zurückgreifen. Dafür gab es beim Gladbacher Mannschaftskapitän etwas Positives zu vermelden.

Die Vorbereitung auf das eminent wichtige Kellerduell gegen den FC Augsburg am Samstag läuft. Am Dienstagvormittag bat Adi Hütter zu einer rund 90-minütigen Einheit. Wesentlich verändert hat sich die Personallage seit dem 1:1 bei Arminia Bielefeld nicht.

Unklarheit bei Kramer - Hoffnung bei Doucouré

Christoph Kramer, der wegen eines positiven Corona-Tests am vergangenen Spieltag im Aufgebot fehlte, steht weiterhin nicht zur Verfügung. Noch ist unklar, ob die Zeit reicht und Kramer gegen Augsburg in den Kader zurückkehren kann. Auch Mamadou Doucouré trainierte nicht mit der Gruppe. Der Verteidiger absolvierte eine individuelle Einheit. "Ich denke, dass 'Mams' morgen wieder ins Mannschaftstraining integriert werden kann", sagte Hütter. Am Mittwoch steht für die Borussen eine Doppelschicht auf dem Programm. Beide Einheiten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Lars konnte heute wieder eine kleine Runde laufen. Adi Hütter

Einen kleinen Fortschritt auf dem Weg zum Comeback verzeichnet Lars Stindl. Der Kapitän, der sich im Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen Union Berlin (1:2) einen Innenband-Teilriss im Knie zugezogen hatte, bleibt bei seinem Aufbauprogramm auf Kurs. "Lars konnte heute wieder eine kleine Runde laufen", gab Hütter zu Protokoll. Bis Stindl wieder für die Fohlenelf auflaufen kann, werden aber noch einige Wochen vergehen.

Mit 10.000 Zuschauern: Hütter-Team "braucht die Unterstützung"

Gegen Augsburg am Samstag steht für die Borussen viel auf dem Spiel. Nur ein Sieg lässt die Hütter-Elf im Abstiegskampf etwas durchatmen. Umso mehr freut sich der Trainer, dass gegen den FCA 10.000 Zuschauer die Begegnung im Borussia-Park verfolgen können. "Dass wieder mehr Fans im Stadion sein werden, wird unserer Mannschaft guttun", glaubt Hütter. "Sie braucht die Unterstützung der Zuschauer. Zumal es ein sehr bedeutsames Spiel für uns ist."