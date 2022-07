Kral unterschreibt Einjahresvertrag bei Schalke

Schalke hat den nächsten Neuzugang zu vermelden. Alex Kral (24) wird in der kommenden Saison das Trikot der Knappen tragen.

"Hallo, ich bin Alex Kral, und ich freue mich auf Schalke. Glückauf." Mit diesem kurzen Video aus dem Trainingslager in Mittersill begrüßte der Schalker Neuzugang die Fans.

Der Tscheche unterschrieb bei S04 einen Einjahresvertrag und ist der elfte Neuzugang bei den Königsblauen. "Bei Alex passt das Gesamtpaket mit Blick auf seine Position optimal. Er ist trotz seiner Größe von 1,87 Meter sehr beweglich, bringt ein hohes Laufpensum und eine gute Maximalgeschwindigkeit mit", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder. "Gegen den Ball agiert er clever und geschickt, schließt so Räume und antizipiert die Aktionen des Gegners sehr gut. Dazu ist er für seine 24 Jahre sehr erfahren und hat eine positive Körpersprache." Eine Ablöse wird nicht fällig. Den Medizincheck hatte Kral am Mittwoch absolviert.

Auch Trainer Frank Kramer freut sich auf den defensiven Mittelfeldspieler. "Ich kenne Alex schon seit vielen Jahren, insbesondere aus seiner Zeit in tschechischen Juniorennationalmannschaften. Er soll mit seinem ausgeprägten Verständnis unser Spiel aus dem Mittelfeldzentrum heraus lenken. Auch unter Druck findet er häufig gute spielerische Lösungen."

Schalkes zentrales Mittelfeld - defensiv wie offensiv - war eigentlich schon ohne Kral üppig besetzt. Allen voran die Zugänge Tom Krauß und Florent Mollet hoffen auf tragende Rollen, natürlich werden auch Spieler wie Danny Latza, Victor Palsson, Florian Flick, Dominick Drexler, Blendi Idrizi und Rodrigo Zalazar Ansprüche anmelden.

Sondertransferregelung ermöglicht den Transfer

Kral stand eigentlich bei Spartak Moskau unter Vertrag, nutzte aber die von der FIFA bis 2023 verlängerte Sonder-Transferregelung für ausländische Profis in Russland und der Ukraine infolge des Angriffskrieges. Somit hatte Schalke die Gelegenheit, den Tschechen günstig zu bekommen. Kral war in der vergangenen Saison in der Premier League für West Ham United aufgelaufen.