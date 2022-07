Kovac über Svanberg: "Deswegen haben wir uns für ihn entschieden"

Der nächste Neuzugang für den VfL Wolfsburg ist im Anflug: Mattias Svanberg soll für rund neun Millionen Euro vom FC Bologna zu den Niedersachsen wechseln. Der Deal dürfte in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Trainer Niko Kovac spricht bereits über den Schweden.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Seefeld berichtet Thomas Hiete

Nun dürfte es ganz schnell gehen. Mattias Svanberg steht unmittelbar vor dem Wechsel zum VfL Wolfsburg. VfL-Trainer Niko Kovac geht davon aus, dass der Schwede schon in Kürze zu seinem Kader stößt. "Wir haben mit Xaver Schlager einen Spieler verloren, der die Fähigkeit hat, 'Box-to-box' zu spielen", sagte Kovac am Donnerstag. "Solch einen Spielertypen haben wir versucht zu finden. Es sieht sehr gut aus, ich glaube, dass es in den nächsten Tagen über die Bühne geht. Ich hoffe, dass ich ihn in der nächsten Woche hier begrüßen kann."

Svanberg verstärkt das das VfL-Mittelfeld, kommt mit der Erfahrung von 117 Spielen in der Serie A und 21 Länderspielen für Schweden. "Er ist körperlich robust", beschreibt Kovac den 23-Jährigen, "der bewiesen hat, dass er Tore schießen und auflegen kann. Das Profil, das wir gesucht haben. Er hat Ambitionen, die wir hier brauchen. Deswegen haben wir uns für ihn entschieden."

Der Schwede kostet neun Millionen Euro plus Boni

Kovac hat selbst dazu beigetragen den umworbenen Schweden, an dem auch die SSC Neapel und drei Klubs aus der Premier League interessiert waren, im persönlichen Gespräch zu überzeugen. "Das ist mir wichtig", betont der Coach. "Der Bezug des Spielers zum Trainer muss immer da sein." Und wird schon in den nächsten Tagen vertieft. Für rund neun Millionen Euro (plus Bonus) soll der Deal über die Bühne gehen.

