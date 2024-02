Kossounous Titel-Ansage: "Wir müssen etwas gewinnen"

Odilon Kossounou hat seinen Leverkusener Kollegen etwas voraus: einen Titel im Jahr 2024. Doch nach dem Gewinn des Afrika-Cups fordert der Ivorer weitere Triumphe: "Wir müssen diese Chance nutzen!"

Das eine große Ziel hat er mit seiner Nationalmannschaft in seiner Heimat bereits erreicht. Mit der Elfenbeinküste gewann Odilon Kossounou Anfang Februar den Afrika-Cup. Seit vergangener Woche und diversen Feierlichkeiten wie dem Empfang beim ivorischen Staatspräsidenten möchte der 23-jährige Odilon Kossounou nun in Leverkusen die aktuelle Saison zu einer ganz besonderen machen.

"Die Art und Weise, wie wir es in der Bundesliga machen und auch im Pokal, die Europa League nicht zu vergessen, glaube ich, dass ich und alle Spieler in Leverkusen ein großartiges Jahr haben können", prognostiziert der Abwehrspieler und fordert: "Wenn wir diese Chance haben, müssen wir sie auch nutzen. So wie wir spielen, so wie wir uns fokussieren, müssen wir am Ende etwas gewinnen."

Dafür sieht der Innenverteidiger nicht nur im DFB-Pokal, in dem Bayer 04 im Halbfinale auf Zweitligist Fortuna Düsseldorf trifft, gute Chancen, sondern auch in der Liga. Kein Wunder, bei inzwischen acht Punkten Vorsprung auf den FC Bayern München.

Kossounou und die Elfenbeinküste als Vorbild

"Die Chancen stehen gut. Wir liegen vorne", sagt Kossounou, um dann die Parole von Trainer Xabi Alonso anzufügen: "Aber wir gehen es Spiel für Spiel an. Wir schauen nicht auf die acht Punkte und denken: 'Es ist fast schon geschafft.' Gegen eine Mannschaft wie Bayern München ist es nicht einfach. Sie können zurückkommen."

Bislang lief für Bayer 04 alles glatt in der Liga. Ganz anders als für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup, wo zunächst noch mitten im Turnier der Trainer entlassen worden war. "Wir haben alles erlebt. Wir haben verloren, wir sind zurückgekommen, wir haben den Titel gewonnen. Das bedeutet viel für mich und meine Mentalität. Die kann ich auch in die Mannschaft bringen", sagt Kossounou. Wobei seine Klubkollegen diese Resilienz zuletzt in Spielen wie in Leipzig sowie im Pokal gegen Stuttgart (jeweils 3:2 nach 0:1 und 1:2) bereits nachgewiesen haben.

Doch für den Fall ernsthafter Rückschläge können Kossonou und die Elfenbeinküste als Vorbild dienen. "Den Glauben, den wir im Afrika-Cup gezeigt haben, brauchen wir auch in der Bundesliga, im Pokal und der Europa League", sagt der Ivorer, der neben Taktik und Spielkunst eine wichtige Komponente für Bayers Erfolg nennt.

"Wenn ich spiele, werde ich alles geben"

Amtierender Afrika-Cup-Champion: Odilon Kossounou. IMAGO/Newscom World

So beschreibt Kossounou den Teamspirit im Leverkusener Kader anhand seiner persönlichen Situation. So weiß der Rechtsfuß, der sich in diesAer Saison zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt hat, dennoch nicht, ob er nach seiner Rückkehr vor einer Woche am Freitag gegen Mainz erstmals wieder in Leverkusens Startelf steht.

"Wenn ich spiele, werde ich alles geben. Wenn nicht, werde ich hinter der Mannschaft stehen und sie unterstützen", beschreibt er das innere Bekenntnis der Mannschaft. "Denn am Ende wollen wir alle etwas erreichen. Und mit dieser Mentalität werden wir sehr stark sein."