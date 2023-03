Koschinat: "Das gemeinsame Glücksmoment weiter transportieren"

Das 3:1 gegen Primus Darmstadt war ein Einstand nach Maß für Uwe Koschinat. Arminia Bielefelds Coach bleibt Realist, verfolgt aber gegen den 1. FC Nürnberg auch einen klaren Plan.

"Wir sollten jetzt nicht alles gut reden, wir wurden - auch aufgrund der gegnerischen Qualität - maximal gefordert und das Spiel hätte genauso gut andersrum ausgehen können", blickte Koschinat auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Nürnberg (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch einmal auf seinen Einstand gegen Darmstadt (3:1) zurück.

Koschinat: Veränderungen möglich

Der 51-Jährige verriet auch seine Herangehensweise vor seiner Premiere gegen die Hessen. Er habe aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit die Führungsspieler mit ins Boot geholt, aber auch die jungen Spieler nach ihrer Meinung gefragt und daraus einen Plan gestrickt. Und diesmal? Es sei "viel, viel besser, eine gesamte Woche zu strukturieren", meinte Koschinat, der die Mannschaft etwas besser kennengelernt und diverse Optionen durchgesprochen habe. "Dadurch, dass letzte Woche einige Spieler angeschlagen waren, denen ich Stammspieler-Potential zuspreche, kann es morgen Veränderungen geben."

Hier ist vorher auch schon sehr gut gearbeitet worden. Uwe Koschinat

Koschinat fand außerdem lobende Worte für seine(n) Vorgänger: "Hier ist vorher auch schon sehr gut gearbeitet worden, dadurch konnten die Dinge, die mir wichtig sind, auch sehr schnell schon in der Mannschaft ankommen und umgesetzt werden." Überhaupt bescheinigte der Trainer dem Team eine gute Aufnahmefähigkeit: "Die Mannschaft hat in allen Teilen einen konzentrierten Eindruck auf mich gemacht, sie wirkte aber auch gelöster. Das gemeinsame Glücksmoment wollen wir weiter transportieren."

Und zwar gegen einen Kontrahenten, der mit 28 Punkten aktuell vier Zähler mehr auf dem Konto hat als der DSC und bei dem "es in dieser Saison viele Parallelen zur Arminia gibt", was auch FCN-Coach Dieter Hecking auf der Club-PK so sah. Koschinat hat die Veränderung beim Gegner verfolgt, seitdem sein Pendant das Ruder übernommen hat: "Hecking lässt die Mannschaft wieder deutlich mehr Fußball spielen, es ist wieder mehr Selbstvertrauen da."

Die Zielsetzung der Arminia aber ist klar: Koschinat peilt auch bei seinem zweiten Heimspiel drei Punkte an. "Wir wollen sie wieder etwas mit unten reinziehen", beschreibt Koschinat den möglichen Doppeleffekt, einerseits das eigene Punktekonto aufzustocken und andererseits bis auf einen Zähler an die Franken heranzurücken.