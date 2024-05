Konrad wird spielender Co-Trainer

Ex-Profi Manuel Konrad (36) verlässt den FC Memmingen nach einer Spielzeit (26 Einsätze). Der Abwehrspieler wird spielender Co-Trainer beim FV Biberach, der seit Winter vom in Memmingen entlassenen Bernd Maier betreut wird und nach dem Absturz in die Landesliga die sofortige Rückkehr in die württembergische Verbandsliga anstrebt.