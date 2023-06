Kommt Kane? Optimismus beim FC Bayern

Der Poker um Bayerns Wunschstürmer Harry Kane nimmt Fahrt auf. Der kicker kennt die Hintergründe und weiß, warum die Verantwortlichen zuversichtlich sind, den Starstürmer zu bekommen. Auch bei Min-Jae Kim gibt es positive Signale, ebenso bei Kyle Walker.

Will er seine titellose Karriere in München pimpen? Harry Kane ist nicht abgeneigt. IMAGO/PA Images

Harry Kane ist der erklärte Wunschstürmer des deutschen Rekordmeisters. Seit Dienstag weiß die ganze Fußballwelt, dass die Münchner ernst in ihrem Werben machen, als sie mit einem ersten Angebot über 70 Millionen Euro plus Boni abgeblitzt sind.

Das darf als ein erstes Herantasten interpretiert werden, denn die Signale von Seiten des 29-jährigen Starstürmers sind eindeutig. Kane kann sich einen Wechsel zum FC Bayern sehr gut vorstellen, diese beiden Seiten werden sich einig. Kane schätzt den FCB als Topklub und sieht in München die Chance, seine bislang blanke Titelbilanz endlich zu füllen.

Harte Verhandlungen mit Spurs-Boss Levy

Nach kicker-Infomationen sind die Bayern zuversichtlich, den Wechsel über die Bühne zu bekommen, auch wenn sich der Vollzug hinziehen könnte. Tottenhams Vorstandsboss Daniel Levy gilt als härtester Verhandlungspartner der Premier League. Wie viel wert sein Nein zu einer Freigabe Kanes wert ist, muss sich zeigen, droht andernfalls doch 2024 der ablösefreie Abgang des Stürmers.

Die Bayern wiederum wären dank ihres umsichtigen Wirtschaftens in der Lage, auch erstmals in ihrer Geschichte 100 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Reicht das Levy und Tottenham? Bei Bayern rechnet man damit, dass zunächst einige Nebelkerzen gezündet werden, auch über englische Medien. Allerdings ist Levy nicht der Hauptaktionär der Hotspur, die Münchner wollen zur Not auch bei den anderen Anteilseignern die Bereitschaft abklopfen. Schließlich bleibt abzuwarten, ob der Klub aus dem Norden Londons Kane einen Wechselwunsch tatsächlich verweigern würde.

Der Stand bei Kim, Walker und Lucas Hernandez

Auch bei den anderen Wunschtransfers könnte es noch etwas dauern. Bei Verteidiger Min-Jae Kim wollen die Bayern das Ende von dessen Militärdienst in Südkorea abwarten und dann auch persönlich mit dem Innenverteidiger des SSC Neapel sprechen.

Bei Kyle Walker von Manchester City gibt es positive Signale des Spielers. Allerdings hängt es hier vor allem am Willen Pep Guardiolas, ob der Trainer den Spieler freigibt oder nicht. Umgekehrt haben die Münchner im Fall von Lucas Hernandez mit Paris St. Germain noch keine Einigung erzielt. Es geht um die Ablöse, doch auch hier überwiegt der Optimismus auf eine Einigung.