Kommandos, Tore, Show: Mané legt lautstark bei Bayern los

Am Freitag begrüßte Julian Nagelsmann etliche Nationalspieler zurück beim FC Bayern. Sadio Mané (30) machte gleich auf sich aufmerksam.

Drei Neuzugänge hat der FC Bayern bislang präsentiert, alle drei trainierten am Freitagnachmittag erstmals gemeinsam mit ihren neuen Teamkollegen in München. Ryan Gravenberch (20) war bereits am Montag eingestiegen, Noussair Mazraoui (24) und Sadio Mané zogen nach - und der vom FC Liverpool geholte Senegalese präsentierte sich gleich lautstark.

"Together" schrie er mehrmals, als sein Team bei einer Spielform ohne Tore den Ball jagte. "Keep the ball" rief er etwa Kingsley Coman zu und machte auch sonst durch laute Kommandos immer wieder auf sich aufmerksam. Und Mané war es, der im Abschlussspiel die ersten beiden Tore erzielte, während die wenigen Fans, die hinter dem Zaun einen Blick erhascht hatten, jubelten und später staunten, als der vom Verein angepriesene Weltstar mit einem Fallrückzieher nur knapp scheiterte.

Septett steigt kommende Woche ein

Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Eric Maxim Choupo-Moting und Robert Lewandowski steigen in der kommenden Woche ein - so zumindest der Plan. Vor allem beim Polen bleibt es spannend, ob er wie geplant am Dienstag zum Dienst erscheint.

Von den deutschen Nationalspielern meldeten sich Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Jamal Musiala bereits zurück. Schließlich steht bereits in zehn Tagen die knapp einwöchige Reise in die USA nach Washington D.C. und Green Bay an.

Die Neuankömmlinge vom Freitag "durften" nach rund anderthalb Stunden Training noch einige Extra-Läufe einlegen, für Mané, Gravenberch und Mazraoui endete der Arbeitstag mit einem gemeinsamen Foto mit Trainer Nagelsmann.