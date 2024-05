Kommando zurück: Jesus Navas bleibt bei Sevilla

Der FC Sevilla trennt sich am Ende der Saison von Coach Quique Sanchez Flores, Jesus Navas dagegen wird dem Klub erhalten bleiben. Noch am Donnerstag hatten die Andalusier die Trennung von der Vereinsikone verkündet, ruderte nun aber zurück. Präsident Jose Maria del Nido Carrasco bezeichnete dies als Missverständnis und sagte nun, er werde dem 38-Jährigen einen "lebenslangen Vertrag anbieten". Navas reagierte sofort und bestätigte, dass er bei dem Verein bleiben werde, in den er "verliebt" sei.