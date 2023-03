Kolke verlängert in Rostock: "Klares Statement" im Abstiegskampf

Markus Kolke hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Hansa Rostock vorzeitig bis 2026 verlängert. Der 32-Jährige setzt damit ein wichtiges Zeichen im Saisonendspurt.

Der Kapitän bleibt an Bord: Markus Kolke hat seinen Vertrag in Rostock vorzeitig um drei Jahre verlängert. IMAGO/osnapix

"Er ist ein Typ, den wir gerade in schwierigen Phasen brauchen", erklärt Hansa-Vorstand Martin Pieckenhagen in der Pressemitteilung die Bedeutung von Markus Kolke für den Verein. Im kommenden Sommer wäre der bislang gültige Vertrag des Torhüters ausgelaufen, nun einigten sich beide Parteien auf eine Ausweitung des Arbeitspapiers.

Neuer Vertrag auch im Falle eines Abstiegs gültig

Bis Sommer 2026 bindet sich Kolke an den aktuellen Zweitligisten, der sich neun Spieltage vor Saisonende auf einem direkten Abstiegsplatz wiederfindet. Die aktuelle Tabellensituation der Rostocker macht es umso bemerkenswerter, dass Kolkes neuer Vertrag ligaunabhängig gültig ist: "Jeder weiß, wie wohl meine Familie und ich mich in Rostock fühlen und wie sehr ich mich mit dem FC Hansa Rostock identifiziere", wird der Keeper auf der Vereins-Website zitiert. Der Kapitän, der seit Juli 2019 in jeder Ligapartie seiner Mannschaft im Tor stand, wolle "ligaübergreifend Verantwortung übernehmen".

Auch Martin Pieckenhagen zeigt sich begeistert von der Vertragsverlängerung "einer der wichtigsten Säulen der Mannschaft" und sieht die Entscheidung in der momentanen Lage als "klares Statement für den FC Hansa Rostock" an.