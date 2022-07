"Körperlich robuster Spieler": Lobinger schließt sich Lautern an

Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern verstärkt sich im Sturm mit Lex-Tyger Lobinger. Der 23-Jährige wechselt von Fortuna Düsseldorf zu den Roten Teufeln.

Der 1. FC Kaiserslautern ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer beim Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf fündig geworden. Lex-Tyger Lobinger wechselt aus dem Rheinland zu den Roten Teufeln. Er ist bereits im Trainingslager in Mals eingetroffen. "Wir freuen uns sehr, mit Tyger einen körperlich robusten Spieler verpflichten zu können, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung steht", wird Lauterns Geschäftsführer Thomas Hengen auf der Vereinswebsite zitiert.

Noch ohne Zweitliga-Treffer

Lobinger bringe mit seiner Antrittsschnelligkeit die benötigte Tiefe in das Angriffsspiel. Der 23-Jährige kam über die SG Wattenscheid 2019 zur Düsseldorfer Zweitvertretung. Allerdings empfahl sich der Stürmer in der Regionalliga West für die erste Mannschaft und unterschrieb im vergangenen Sommer nach elf Toren in der Regionalligaspielzeit 2020/21 seinen ersten Profivertrag bei der Fortuna. Nun zieht es ihn nach insgesamt elf Zweitliga-Spielen ohne eigenen Treffer in die Pfalz.

Dort freut er sich besonders auf die Atmosphäre im Stadion: "Ich kann es kaum erwarten, am ersten Spieltag vor der Kulisse im Fritz-Walter-Stadion aufzulaufen", so Lobinger, der nach eigener Aussage sofort begeistert war, als er vom Interesse aus Kaiserslautern erfuhr. Wie lange der Sohn es früheren Stabhochspringers Tim Lobinger für den FCK auf Torejagd geht, ist nicht bekannt - sowohl über die Länge des Vertrages als auch zu Ablösemodalitäten gaben beide Vereine bislang keine Auskunft.