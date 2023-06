"Körperlich robusten" Gnaase verschlägt es nach Osnabrück

Beim VfL Osnabrück laufen die Planungen für die kommende Zweitliga-Spielzeit auf Hochtouren. Mit Dave Gnaase stellten die Niedersachsen am Dienstag bereits den dritten Neuzugang für die kommende Saison vor.

Gnaases Vertrag im Saarland lief nach der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit aus, allen voran Eintracht Braunschweig bemühte sich um den Mittelfeldspieler. Nachdem mit Michael Schiele der Trainer der Löwen jüngst entlassen worden war, deutete vieles auf eine Vertragsverlängerung des 26-Jährigen beim 1. FC Saarbrücken hin. Nun aber verlässt der gebürtige Schwabe den Drittligisten doch - und schließt sich Aufsteiger Osnabrück an.

"Dave war im vergangenen Jahr absoluter Leistungsträger in Saarbrücken", gibt Sportdirektor Amir Shapourzadeh zu, dass man bereits seit längerem ein Auge auf den Spieler geworfen hat. "Er kann im zentralen Mittelfeld verschiedene Rollen einnehmen. Er ist beidfüßig, spielt mit hoher Intensität und ist körperlich robust. Wir freuen uns sehr, dass wir Dave trotz anderer Interessenten vom VfL überzeugen konnten".

Gnaase, in der vergangenen Saison 33-mal für die Saarbrücker in der 3. Liga im Einsatz (kicker-Note 3,13), wurde beim 1. FC Heidenheim ausgebildet, bei dem er in der Saison 2016/17 erste Zweitliga-Einsätze sammelte. Bei den Stationen Würzburg, Uerdingen und Saarbrücken empfahl er sich nun für eine erneute Anstellung im Unterhaus der Bundesliga.

"Ich freue mich sehr über den Wechsel zum VfL Osnabrück. Auch wenn ich im letzten Jahr noch als Gegner auf dem Feld stand, muss man den Hut vor der Entwicklung des Klubs ziehen", so Gnaase. "Jetzt darf ich ein Teil davon sein, mich selbst einbringen und auch persönlich in einem coolen Umfeld und in der 2. Bundesliga weiterentwickeln.“

Dritter Neuzugang für Osnabrück

Beim VfL, wo der 26-Jährige mit der Rückennummer 26 auflaufen wird, ist Gnaase der dritte Neuzugang für die kommende Spielzeit. Zuvor verpflichtete man bereits Lars Kehl (SC Freiburg II) und Charalambos Makridis (Jahn Regensburg).