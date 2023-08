Königsdörffers besondere Reise

Wie im Herbst 2022 zeichnet sich auch bei der am Samstag anstehenden Reise des HSV nach Hannover eine wahre Fan-Invasion ab, wieder werden weit mehr als 10.000 Hamburger erwartet. Vor allem Ransford Königsdörffer hat besondere Erinnerungen an den 2:1-Auswärtssieg vom zehnten Spieltag der Vorsaison.

Königsdörffers unwiderstehliches Solo nach einem gewonnenen Zweikampf tief in der eigenen Hälfte bis hin zum Siegtreffer in der Nachspielzeit war einer der unbestrittenen Hamburger Saison-Höhepunkte. Tim Walter sagt vor der Neuauflage des Nord-Duells: "Ich erinnere mich noch sehr gut und sehr gern an diese Szene von Ransi, das hat er top gemacht." Der Trainer hofft naturgemäß auf den Wiederholungsfall, ganz gleich, ob der Ex-Dresdner wie vor knapp einem Jahr als Joker oder von Beginn an kommt. "Ich finde, dass er sich in den letzten Monaten nochmal weiterentwickelt hat."

Jatta treffsicher

Dokumentiert hatte Walter diese Entwicklung durch zwei Startelf-Nominierungen an den ersten beiden Spieltagen, im Pokal in Essen (4:3 nach Verlängerung) und gegen Hertha BSC (3:0) aber hatte wieder Bakery Jatta den Vorzug auf dem rechten Flügel erhalten und in diesen Partien drei Treffer erzielt.

"Wer liefert, der spielt"

Die Folge für Königsdörffer: In Hannover, der Stätte seines denkwürdigen Jokertreffers, droht ihm wieder die Bank. Ein Platz, den er vor allem in der zurückliegenden Rückserie für sein Empfinden zu häufig inne hatte und deshalb im Sommer Zukunftsgedanken angestellt hat. Dass die Konkurrenzsituation auf den Flügeln durch die Verpflichtung von Levin Öztunali nochmals größer geworden ist, registriert der gebürtige Berliner, nimmt diese aber unter diesem Motto an: "Wer liefert, der spielt."

Gegen Hertha lieferte er am Samstag nach seiner Einwechslung zumindest eine Vorlage zu Robert Glatzels 3:0, und auch grundsätzlich ist sein Trainer einverstanden mit dem Auftreten des 21-Jährigen. "Dass, was wir bemängelt haben, die Energie und die Arbeit gegen den Ball, bringt er jetzt ein, und seine Offensiv-Qualitäten sind ohnehin bekannt. Ich bin mit Ransis Entwicklung sehr zufrieden." Gleichwohl sieht Walter diese noch lange nicht abgeschlossen: "Er ist ein junger Spieler, er hat noch Luft nach oben. Aber er versucht das umzusetzen, was wir erwarten." Und Hannover wäre ein passender Ort, abermals Erwartungen zu erfüllen.