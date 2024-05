Kölns Statistik gegen Union: Bloß nicht hinschauen

Siegen oder scheitern - für keinen der in den Abstiegskampf involvierten Klubs gilt dies mehr als für den 1. FC Köln. "Es gibt nur einen Gang, und der geht nach vorne", so ein fast kämpferisch wirkender Timo Schultz am Freitag vor "einem Endspiel, in dem man sich ein weiteres Endspiel erspielen" kann.

FC-Trainer Timo Schultz fordert vor dem letzten Heimspiel Mut von seinem Team. IMAGO/Beautiful Sports