Kölner Medien spekulieren mit Kellers Teil-Entmachtung

Das Verhalten der Verantwortlichen des 1. FC Köln gleicht in diesen Tagen dem der Spieler auf dem Rasen. Langsam, bedächtig und ständig überrascht von den Entwicklungen, planen Vorstand und Geschäftsführung die kommende Saison.

Viel Gegenwind in Köln: Geschäftsführer Christian Keller. IMAGO/Eibner

Offiziell haben die ersten beiden Spieler den Klub verlassen, Jeff Chabot wurde mit blumigen Worten (und für rund vier Millionen Euro Ablöse) Richtung Stuttgart verabschiedet, Angreifer Justin Diehl - immerhin 13 Jahre im Klub, auch er wechselt zum VfB - bekam ein eher flüchtiges Dankeschön der Nachwuchsabteilung hinterhergeworfen.

Was bleibt, ist die Ungewissheit. Wird ein neuer Trainer gesucht? Zur Trennung des mindestens unglücklich agierenden Timo Schultz kam es bislang nicht. Es heißt, Keller würde ihn gerne behalten. Nicht gesprochen hat man mit dem aktuell urlaubenden Christian Eichner. Der KSC-Trainer, ehemals Profi in Köln, wo auch seine Tochter zur Welt kam, wäre eine charmante Lösung. Eichner bewies in Karlsruhe ein gutes Händchen dafür, sowohl einzelne Spieler als auch die Mannschaft besser zu machen.

Der Kölner Stadtanzeiger spekuliert bei der Trainer-Personalie mit einer Teil-Entmachtung von Geschäftsführer Christian Keller und schreibt zum Thema Trainersuche und Kellers Einfluss auf diese Personalie von einer "deutlichen Einschränkung: Keller wird nun erkennen müssen, beim 1. FC Köln nicht der alleinige Entscheider in allen relevanten Fragen zu sein. Nach den in Solomission geführten Verhandlungen mit Olimpija Ljubljana und zahlreichen personellen Fehlentscheidungen sind die Bosse offenbar nicht mehr bereit, Keller auch noch allein und gegen ihre Überzeugung über die Zukunft auf dem Trainerposten entscheiden zu lassen." Die Frage ist, was Kellers ausgeprägtes Ego angesichts dieser Entwicklung zulässt.

Es bleibt also spannend in Köln, wo sie in rund drei Wochen mit der Vorbereitung auf die neue Saison starten. Die einzig feste Größe ist bislang die Ungewissheit. Es sei denn, den handelnden Personen gelingt binnen ein paar Tagen ein Befreiungsschlag nach dem anderen.