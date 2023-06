Köln testet gegen Podolski

Der 1. FC Köln hat zwei weitere Testspiele vor der neuen Saison vereinbart. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit Lukas Podolski.

Die ersten Bundesliga-Klubs legen schon an diesem Sonntag wieder los, der 1. FC Köln lässt sich - wie mehrere Liga-Konkurrenten auch - noch etwas länger Zeit. Am Montag, 10. Juli, bittet Chefcoach Steffen Baumgart zum Trainingsauftakt. Schon drei Tage später geht es für den FC-Tross ins Trainingslager, das vom 13. bis 21. Juli im österreichischen Maria Alm angesetzt ist. Und dort kommt es zu einem besonderen Wiedersehen.

Wie der Tabellenelfte der abgelaufenen Spielzeit am Montag mitteilte, stehen im Trainingslager die ersten beiden Testspiele an, eines davon gegen die Mannschaft von Lukas Podolski. Der ehemalige Kölner, der auch mit 38 Jahren noch nicht ans Aufhören denkt, nimmt am Sonntag, 16. Juli, mit dem polnischen Erstligisten Gornik Zabre genau wie der FC an einem Mini-Turnier teil, das im Koasastadion in St. Johann ausgetragen wird. Als dritter Klub ist Zweitligist Hannover 96 am Start. Die Kölner bekommen es um 15 Uhr mit Hannover und um 16 Uhr mit Gornik Zabre zu tun. Die Partien dauern jeweils 45 Minuten.

181 Pflichtspiele im FC-Trikot

Podolski, 1985 im polnischen Gliwice geboren, war im Sommer 2021 von Antalyaspor nach Zabrze gewechselt. Das Trikot des FC trug der 130-malige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 zwischen 1995 und 2006, ehe er 2009 noch einmal für drei Spielzeiten aus München zurückkehrte. Insgesamt stand er für die Geißböcke wettbewerbsübergreifend 181-mal auf dem Platz und traf dabei 86-mal.

Fix waren bereits zwei Testspiele gegen Regionalligisten: Am 22. Juli (14 Uhr) trifft die Baumgart-Elf auf den FSV Frankfurt, am 28. Juli (18.30 Uhr) auf Stadtrivale Fortuna Köln. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht am Wochenende 11. bis 14. August in der noch nicht exakt terminierten ersten DFB-Pokal-Runde bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück an. Rund eine Woche später beginnt die Bundesliga wieder.