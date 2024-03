Köln startet ins Trainingslager: "Wir wollen einen Cut machen"

In der Tabelle ist der 1. FC Köln zuletzt wieder auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Nun soll ein Trainingslager in Spanien die Trendwende bei den Rheinländern bringen.

Bewölkt war es am am Montagabend, als der 1. FC Köln zum ersten Mal in Algorfa auf dem Platz stand. Im 3500-Einwohner-Dörfchen etwa 40 Kilometer südwestlich der südspanischen Hafenstadt Alicante bereitet sich die Mannschaft von Trainer Timo Schultz bis zum Freitag auf den Endspurt in der Bundesliga vor.

"Wir wollen uns den Fokus und die Zuversicht für die restlichen Spiele holen", hatte Schultz nach dem 1:5 am Freitagabend gegen RB Leipzig betont. Qualitäten, die bitter nötig sind, soll es noch mit der Trendwende im Abstiegskampf funktionieren.

Einige Spieler fehlen (noch)

Vorerst nicht mit dabei sind neben den deutschen U-21-Nationalspielern Eric Martel und Jan Thielmann auch Kapitän Florian Kainz und Torhüter Marvin Schwäbe, die in den kommenden Tagen Väter werden oder bereits ganz frisch geworden sind. Kainz soll aber am Dienstag nachreisen. Mittelfeldspieler Denis Huseinbasic ist außerdem erstmals für die Auswahl Bosnien Herzegowinas nominiert und kämpft noch um ein EM-Ticket, Linksverteidiger Leart Paqarada ist mit der Nationalelf des Kosovo unterwegs.

Den Rest will Schultz unter anderem auf die Aufgaben gegen Augsburg, Bochum, Darmstadt und Mainz einstimmen. Partien, die mindestens den Relegationsplatz 16 sichern sollen - und im besten Fall sogar den Sprung auf Rang 15 oder besser ermöglichen sollen.

Gemeinsame Maßnahmen stehen an

"Das wird ein hammerhartes Programm werden", fürchtet Schultz. "Da brauchen wir Energie und da ist das Trainingslager eine gute Möglichkeit, den Ernst der Lage und den Plan für den Endspurt zu verdeutlichen."

Zum Abschluss des Spanien-Trips gibt es dann noch ein Testspiel gegen den isländischen Klub Breidablik Kopavogur. "Wir wollen einen Cut machen zwischen dem, was gelaufen ist, und uns für den Rest gut vorbereiten", sagt Schultz, der auch den Zusammenhalt abseits des Platzes beschwört: "Das eine oder andere werden wir auch neben dem Platz zusammen unternehmen."