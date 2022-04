Köln: Modeste fällt für Union-Spiel aus

Der 1. FC Köln tritt am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Union Berlin an - muss allerdings auf Anthony Modeste verzichten.

Anthony Modeste fehlt dem 1. FC Köln am Freitagabend in Berlin. IMAGO/Herbert Bucco

Modeste fällt krankheitsbedingt aus und kann am Abend nicht an der Alten Försterei auflaufen. Ersetzt werden dürfte der 33-jährige Franzose von Sebastian Andersson, der damit gegen seinen Ex-Klub von Beginn an spielen dürfte. Ebenfalls eine Option für FC-Trainer Steffen Baumgart ist U-21-Nationalspieler Jan Thielmann.

Modeste hat in dieser Saison 15 Tore erzielt und stand mit Ausnahme in allen Bundesliga-Spielen auf dem Platz (kicker-Note 3,02). Lediglich beim 1:3 in Leipzig hatte der Stürmer aufgrund einer COVID-19-Infektion gefehlt.

Baumgart stehen außerdem Ondrej Duda (5. Gelbe), Timo Horn (ebenfalls erkrankt) sowie Benno Schmitz (muskuläre Probleme) und Kingsley Schindler (private Gründe) nicht zur Verfügung.

