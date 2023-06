Köln holt Leipzigs Nachwuchskeeper Nickisch

Der 1. FC Köln hat Torhüter Jonas Nickisch von RB Leipzig verpflichtet. Der 19-Jährige wird vollwertiges Mitglied des Bundesligateams, soll aber in der Regionalliga Spielpraxis sammeln.

"Wir freuen uns, dass wir mit Jonas Nickisch einen talentierten jungen Torhüter für uns gewinnen konnten", kommentierte Kölns Bereichsleiter Lizenzfußball Thomas Kessler die Verpflichtung des aktuellen U-19-Nationalkeepers. "Dabei haben wir einen klaren Plan für die weitere Entwicklung von Jonas. Als vollwertiges Mitglied unseres Torwart-Teams wird er in das Training der Lizenzmannschaft integriert und hat gleichzeitig die Möglichkeit, die für ihn wichtige und notwendige Spielpraxis in unserer U 21 in der Regionalliga West zu sammeln."

Nickisch wechselte 2017 in das Nachwuchsleitungszentrum von RB Leipzig. Der 1,90 Meter große Torhüter wurde bereits mehrfach in den Lizenzkader des Pokalsiegers berufen, zu seinem Profidebüt reichte es für ihn aber noch nicht. In der vergangenen Saison kam er für RB in der U 19 zum Einsatz.

Nikisch: "Glaube dass der leidenschaftliche Fußball in Köln sehr gut zu mir passt"

"Ich bin überglücklich hier zu sein", sagte Nickisch. "Ich möchte hier durch die Trainingseinheiten und die U-21-Spiele meine nächsten Schritte gehen und ich glaube, dass der leidenschaftliche Fußball in Köln sehr gut zu mir passt."

Damit steht der zweite Kölner Neuzugang für die Saison 2023/24 fest. Bereits zu Jahresanfang machten die Geißböcke die Verpflichtung von St.-Pauli-Kapitän Leon Paqarada publik. Zudem soll auch Wolfsburgs Angreifer Luca Waldschmidt zu den Domstädtern kommen.