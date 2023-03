Doppelpack Bühl: FCB schießt Köln in der ersten Hälfte ab

Bayern München bleibt in der Frauen-Bundesliga eine Woche vorm Topspiel beim VfL Wolfsburg an den Tabellenführerinnen dran: Der FCB schlug Köln klar mit 5:0.

Die erwarteten Verhältnisse wurden nach nicht allzu langer Zeit hergestellt: Lohmann traf, nachdem sie direkt zuvor den Pfosten getroffen hatte, nach einem Degen-Fehler cool zur Führung (11.). Die gute Anfangsphase der stark dagegenhaltenden Kölnerinnen war somit verpufft.

FCB erzielt vier Treffer binnen 23 Minuten

Binnen sechs Minuten waren effiziente Favoritinnen aus München endgültig enteilt: Bühl wurde nicht angegriffen und traf zum 2:0 (22.), Magull besorgte durch die Beine von Degen das nächste Tor (28.). Für die FC-Verteidigerin kam es vor der Pause noch dicker, sie wurde auch bei Bühls zweitem Treffer getunnelt (37.). Vor dem Seitenwechsel schoss Rall gar das 5:0 (45.).

Kölns Islacker trifft nur die Latte

Nach dem Seitwechsel war Torhüterin Grohs, die einzige Neue im Team von Coach Alexander Straus im Vergleich zum 4:0 gegen Duisburg (Benkhart musste auf die Bank) im Glück: Islacker traf für den FC die Latte (49.). Ansonsten aber blieben Chancen lange Mangelware. Immerhin waren die Kölnerinnen wieder klar besser in der Partie.

In der 66. Minute bot sich Schüller schließlich die Chance auf das 6:0, Klett hatte im Tor etwas dagegen. Da der FCB einen Gang runterschaltete und Köln gut mitmachte, blieb es beim 5:0, in Hälfte zwei fielen also keine Tore.

Köln wartet nun seit acht Spielen (zwei Punkte) auf einen Sieg und ist am 24. März ab 19.15 Uhr beim wichtigen Kellerduell in Bremen zu Gast. Bevor die Bayern am Samstag den VfL Wolfsburg zum Topspiel empfangen (17.55 Uhr), treffen die Münchnerinnen schon am Dienstag ab 18.45 Uhr im Viertelfinale der Champions League auf den FC Arsenal.