Köln dürfte für Adeyemi noch zu früh kommen

Ein Mal ist Borussia Dortmund vor der Länderspielpause noch gefordert: Gegen den 1. FC Köln drohen am Samstagabend einige Ausfälle. Für Karim Adeyemi kommt die Partie mit hoher Wahrscheinlichkeit noch zu früh, auch die Rückkehr von Gregor Kobel wackelt. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Umbauen muss BVB-Trainer Edin Terzic seine Elf im Vergleich zum zurückliegenden 2:2 in Derby beim FC Schalke am kommenden Samstag ohnehin: In Emre Can fehlt einer der stärksten Borussen der vergangenen Wochen gelbgesperrt im Abendspiel gegen den 1. FC Köln, der frühere Kölner Salih Özcan ist hier die erste Alternative.

Doch Terzic muss mit weiteren Ausfällen rechnen: Für Flügelstürmer Karim Adeyemi (Muskelfaserriss) kommt die Partie mit hoher Wahrscheinlichkeit noch zu früh. Auch Keeper Gregor Kobel hat bislang noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Seine Rückkehr ins BVB-Tor noch vor der anschließenden Länderspielpause wackelt. In Alexander Meyer steht ein zuletzt souverän agierender Ersatzmann bereit.

Zu früh kommt die Partie auch noch für das im Winter verpflichtete Offensivtalent Julien Duranville. Der Belgier befindet sich weiterhin im Aufbautraining und soll nach überstandener Muskelverletzung behutsam an den Bundesliga-Kader herangeführt werden. Youssoufa Moukoko und Julian Brandt fehlen gegen Köln ebenfalls verletzungsbedingt.

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten: Marco Reus hat seinen Infekt ausgestanden und ist auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der Kapitän des BVB dürfte seiner Elf am Samstag wieder zur Verfügung stehen - und könnte den Platz von Youngster Jamie Bynoe-Gittens auf der linken Außenbahn einnehmen.