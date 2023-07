Köln buhlt um Carstensen

Der 1. FC Köln sucht immer noch einen neuen Rechtsverteidiger. Ein heißer Kandidat: Rasmus Carstensen.

Benno Schmitz ist der dienstälteste Spieler im Kader des 1. FC Köln und fünf Jahre nach seiner Verpflichtung von RB Leipzig längst zum Führungsspieler gereift. Als die Geißböcke am Freitag ihren Mannschaftsrat um den neuen Kapitän Florian Kainz vermeldeten, gehörte natürlich auch Schmitz dazu, der dieses Amt seit zwei Jahren bekleidet.

Auch in die kommende Saison startet Schmitz als unumstrittener Rechtsverteidiger - allerdings sucht der FC seit Wochen nach einem Back-up für den 28-Jährigen, seit Kingsley Schindler den Klub ablösefrei Richtung Samsunspor in der Türkei verlassen hat. In der Vorbereitung half Youngster Meiko Wäschenbach, ein gelernter Sechser, zeitweise rechts hinten aus. Werden die Kölner nun in Belgien fündig?

In Genk konnte sich Carstensen noch nicht durchsetzen

Nach kicker-Informationen treffen belgische Medienberichte zu, wonach sich die FC-Verantwortlichen in Gesprächen mit Rasmus Carstensen befinden. Der 22 Jahre alte dänische U-21-Nationalspieler war erst im vergangenen August für kolportierte drei Millionen Euro von seinem Jugendverein Silkeborg IF zum KRC Genk gewechselt, konnte sich bei seiner ersten Auslandsstation aber bislang nicht durchsetzen.

In der abgelaufenen Spielzeit brachte es Carstensen beim Vizemeister nur auf vier Kurzeinsätze für das Profiteam, dazu kamen neun in der zweitklassigen Challenge Pro League für die zweite Mannschaft. Jetzt wittern offenbar die Kölner ihre Chance, die finanziell keine großen Sprünge machen können und auch noch einen zweiten Torhüter verpflichten wollen.

Carstensen ist noch bis zum 30. Juni 2026 in Genk gebunden. Sowohl eine feste Verpflichtung als auch ein Leihgeschäft erscheinen denkbar. Viel Zeit bis zum Pflichtspielstart bleibt nicht mehr. Am 14. August geht es mit dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück los, fünf Tage später startet die Bundesliga-Saison für den FC auswärts bei Borussia Dortmund.