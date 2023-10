Kobel verlängert beim BVB - Bosse "tief beeindruckt"

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Torhüter Gregor Kobel erfolgreich verlängert. Der Saisonstart hat erneut gezeigt, warum die Verantwortlichen so vehement dafür kämpften.

Im Sommer 2021 nahm Borussia Dortmund 15 Millionen Euro in die Hand, um Gregor Kobel vom VfB Stuttgart loszueisen. Heute ist längst klar, dass es sich dabei um einen der besten Transfers der letzten Jahre handelte. Der 25 Jahre alte Schweizer ist die unumstrittene Nummer eins des BVB und inzwischen auch Vizekapitän - umso begeisterter sind die Verantwortlichen, dass er seine Zukunft weiterhin in Schwarz-Gelb sieht.

Am Donnerstag verkündete der BVB, was sich bereits angebahnt hatte: Kobel hat seinen ursprünglich noch bis 2026 gültigen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Nachdem es im Sommer lose Wechselgerüchte gegeben hatte, ist die Unterschrift ein klares Bekenntnis, das ihm die Dortmunder gewiss mit einer signifikanten Gehaltsaufbesserung versüßen.

Kobel verlängert "aller Optionen zum Trotz"

"Gregor Kobels sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren hat uns alle tief beeindruckt. Seine Unterschrift unter diesen langfristigen Vertrag ist ein großartiges Bekenntnis zum BVB", sagt Klubboss Hans-Joachim Watzke in der Pressemitteilung. Sportdirektor Sebastian Kehl attestiert Kobel "Weltklasse-Format" - womit er "das Interesse vieler Spitzenklubs in Europa geweckt" habe. "Wir sind stolz, dass wir ihn all seiner Optionen zum Trotz für eine Zukunft beim BVB begeistern konnten. Auf einer ungemein wichtigen Position haben wir nun langfristig Planungssicherheit auf höchstem Niveau. Gregor steht sportlich für unbedingten Siegeswillen. Tief in ihm verwurzelt ist der Antrieb, sich und sein Torwartspiel immer weiterzuentwickeln. Und darüber hinaus ist er einfach ein großartiger Typ, der jede Mannschaft auch menschlich bereichert."

62 und damit inzwischen mehr als die Hälfte seiner 112 Bundesliga-Einsätze verzeichnete Kobel im BVB-Trikot. In der noch jungen neuen Saison ist der 1,95-Meter-Hüne mit einem kicker-Notenschnitt von 2,5 bester Dortmunder und liegt damit sogar über seinem generellen Schnitt als Borussen-Keeper (2,79). Auch im Champions-League-Heimspiel gegen die AC Mailand am Mittwochabend (0:0) überzeugte Kobel einmal mehr (Note 2).

Kobel: "Wir passen einfach echt gut zusammen"

"Ich bin ein total emotionaler Typ, Dortmund ist ein wahnsinnig emotionaler Fußballstandort und der Signal-Iduna-Park ist ein unglaublich emotionales Stadion. Ich finde: Wir passen einfach echt gut zusammen", sagt er zu seiner Verlängerung. "Darüber hinaus habe ich das Gefühl: Ich bin hier einfach noch nicht fertig! Nach dem, was wir alle in Dortmund am Ende der vergangenen Saison erlebt haben, muss ich sagen: Diese Mannschaft hat das Potenzial, um Titel zu gewinnen, wenn jeder Einzelne hart an sich arbeitet. Auf diesem Weg will ich in den nächsten Jahren einer der Spieler unseres Kaders sein, die jeden Tag vorangehen, um dann irgendwann gemeinsam etwas Großes feiern zu können."

2014 war Kobel zur TSG Hoffenheim gewechselt und über Leihstationen beim FC Augsburg und in Stuttgart schließlich in Dortmund gelandet. Für die Schweizer Nationalmannschaft lief er inzwischen fünfmal auf, kommt bislang aber nicht am Ex-Münchner und -Gladbacher Yann Sommer (Inter Mailand) vorbei.