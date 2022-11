Knochenstauchung und infektbedingte Störung: BVB-Duo fehlt bis zur WM-Pause

Borussia Dortmund muss bis zur WM-Pause auf die Dienste zweier weiterer Profis verzichten.

Sowohl im Revierduell mit dem VfL Bochum am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) als auch in den finalen Auswärtspartien beim VfL Wolfsburg und Namensvetter Mönchengladbach muss Borussia Dortmund auf zwei weitere Spieler verzichten.

Linksverteidiger Tom Rothe, so meldeten die Westfalen am Donnerstag auf ihrer Website, hatte Anfang der Woche im Training einen schweren Schlag aufs Knie abbekommen und dabei eine Knochenstauchung erlitten. Der 18-Jährige wird darüber hinaus auch für die Asien-Reise des BVB Ende November definitiv ausfallen, wenn der Bundesligist vier Testspiele unter anderem gegen die Nationalmannschaft Vietnams bestreitet.

Auch für Marius Wolf ist das Kalenderjahr aus sportlicher Sicht schon beendet. Nach "umfassenden medizinischen Untersuchungen" sei bei ihm eine infektbedingte Störung des Gleichgewichtsorganes diagnostiziert.

"Nix Wildes" bei Kobel und Hummels

Wolf bestritt bislang zehn Bundesliga-Partien in der laufenden Saison (ein Tor, kicker-Notenschnitt 3,27), Rothe kam lediglich beim 2:3 in Köln zu einem Jokereinsatz, spielte dafür aber in drei Champions-League-Spielen mit.

Somit muss Trainer Edin Terzic gegen den VfL auf eine ganze Reihe seiner Spieler definitiv verzichten. Denn neben Rothe und Wolf fehlen nach Schulter-Operationen auch Jamie Bynoe-Gittens und Mo Dahoud, ferner Sebastien Haller (Tumorerkrankung), Thomas Meunier (Jochbeinbruch) und Mateu Morey (Knie-OP).

Die beim 1:1 in Kopenhagen angeschlagen ausgewechselten Gregor Kobel und Mats Hummels (Terzic: "Es sah nach nix Wildem aus") sollten gegen Bochum indes einsatzfähig sein - genauso wie Kapitän Marco Reus, der wieder fit genug für Einsatzminuten ist.