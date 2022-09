Knochenödem im Fuß: Özcan muss Länderspielreise absagen

Dortmunds Salih Özcan wird in der kommenden Länderspielreise nicht für die Türkei auflaufen. Wie der Verband bekannt gab, hat Özcan ein Knochenödem im Fuß aus dem Revierderby gegen Schalke davongetragen.

Beim Derbysieg gegen den FC Schalke 04 stand Salih Özcan am Samstag noch über die vollen 90 Minuten auf dem Feld, nun wurde bei medizinischen Untersuchungen ein Knochenödem im Fuß festgestellt.

Wie der türkische Verband bekannt gab, wird Özcan deshalb nicht wie geplant für die Länderspiele zur türkischen Nationalmannschaft reisen. Stattdessen hat der Verband Tolga Cigerci und Ismail Yüksek nachnominiert. Für das Team von Stefan Kuntz steht am Donnerstag (20:45 Uhr) das Nations-League-Duell mit Luxemburg an, am Sonntag spielt die Türkei gegen Faröer (20:45 Uhr).