Knoche vorzeitig aus Union-Trainingslager abgereist

Zwei Tage vor dem Ende des Trainingslagers des 1. FC Union hat Robin Knoche das Camp der Eisernen in Tirol verlassen. Der Innenverteidiger sei aus "privaten Gründen" vorzeitig abgereist, teilte der Klub mit.

Knoche fehlte am Dienstagvormittag bei der ersten Trainingseinheit der Eisernen in Längenfeld/Tirol. Der 29-Jährige sei am Montag abgereist, erklärte Union. Die Köpenicker treten am Mittwochmittag die Heimreise nach Deutschland an. Nach dem trainingsfreien Donnerstag kommt die Mannschaft am Freitag in Berlin wieder zusammen. Möglicherweise ist Knoche dann auch wieder dabei.

Der Innenverteidiger solle "kurzfristig" zum Team zurückkehren, erklärte Union. Beim finalen Testspiel der Vorbereitung, das am Samstag (15.30 Uhr) gegen Athletic Bilbao im Stadion An der Alten Försterei über die Bühne geht, soll Knoche mitwirken.