Knieverletzung: Schmid fehlt Werder in den kommenden Wochen

Bereits am vergangenen Freitag hatte sich Romano Schmid im Trainingslager des SV Werder Bremen verletzt, nun gab der Bundesligist die Diagnose bekannt. Gerechnet wird mit einem mehrwöchigen Ausfall des Österreichers.

Mit dickem Verband um das linke Knie verließ Romano Schmid vor vier Tagen den Trainingsplatz in Spanien, am Dienstag stellte sich die während des Trainingslagers erlittene Verletzung nach einem Zusammenprall mit Manuel Mbom als leichter Einriss im Innenband heraus. Damit fällt der Österreicher in den "kommenden Wochen" aus, wie der SV Werder Bremen nach einer MRT-Untersuchung bekanntgab.

"Es tut uns sehr leid für Romano, dass er sich die Verletzung in dieser Phase der Saison zugezogen hat. Er bekommt jetzt alle Zeit, sich vollständig auszukurieren und gestärkt zurückzukommen", erklärte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, in dem Klub-Statement. Nicht auszuschließen, dass der 22-Jährige dem Aufsteiger also länger fehlt, je nach Verlauf der Reha.

Friedl über Schmid: "Er war absolut gesetzt"

In den bisherigen 15 Bundesliga-Spielen hatte Schmid sich ab dem 5. Spieltag auf der Achter-Position einen Stammplatz erkämpft, stand zehnmal in der Bremer Startelf. Im September war er zudem zu seinen ersten beiden A-Länderspieleinsätzen gekommen. Werder-Kapitän und Nationalmannschaftkollege Marco Friedl hatte am Sonntag bereits über einen möglichen Ausfall Schmids gesagt: "Romano hat seine Sache richtig gut gemacht in der Hinrunde. Er hat wichtige Spiele für uns gehabt, war absolut gesetzt und klar - nicht nur weil er Österreicher ist - wäre es schade, wenn er ausfallen würde."

Nun herrscht Gewissheit, dass Werder den Profi, der bis dato auf drei Torvorlagen in der Liga kommt, zunächst einmal ersetzen muss. Als Kandidaten auf seiner Position kämen wohl Jens Stage, der als Sommer-Neuzugang allerdings noch immer etwas mit der Bremer Spielweise und der Positionierung in den Mittelfeldräumen fremdelt, oder auch Niklas Schmidt in Frage. Der 24-Jährige, der kürzlich seine mentalen Probleme öffentlich machte, konnte im Trainingslager zumindest einige Pluspunkte sammeln. Aber auch Ilia Gruev hat in der Hinrunde bereits gezeigt, dass er die Acht spielen kann.