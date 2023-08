Knieverletzung: Bilbija fehlt Paderborn vorerst

Der SC Paderborn muss mindestens bis zur Länderspielpause ohne Stürmer Filip Bilbija auskommen.

Es läuft derzeit nicht beim SC Paderborn. Die Ostwestfalen starteten schwach in die Saison und stehen mit nur vier Punkten und einer Tordifferenz von -5 auf Platz 13. Schon neun Gegentore schluckte der SCP in vier Spielen.

"Teilanriss des Innenbandes" stoppt Stürmer

Hinzu häufen sich die Verletzungen beim Zweitligisten. Nachdem bis zuletzt Top-Neuzugang Max Kruse mit einem Muskelfaserriss ausfiel, fällt nun ein weiterer Offensivspieler aus. Wie Paderborn am Montag auf der Klubwebsite bekanntgab, hat sich Stürmer Filip Bilbija einen "Teilanriss des Innenbandes im linken Knie" zugezogen.

Bilbija war beim 1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern am Freitag in der Startelf gestanden, musste zur Pause aber von Sirlord Conteh ersetzt werden. Eine MRT-Diagnose am Montag bestätigte die Schwere seiner Blessur.

Das kommende Auswärtsspiel bei formstarken Kielern (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der Neuzugang vom HSV somit verpassen. Die "genaue verletzungsbedingte Pause" hänge vom individuellen Heilungsverlauf ab. Unter Umständen kann der 23-Jährige am Freitag, den 15. September gegen den SV Wehen Wiesbaden (18 Uhr) erneut auflaufen.