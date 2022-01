Knauff-Leihe: Rose glaubt an "absoluten Mehrwert"

Obwohl im Kader von Borussia Dortmund nur wenig echte Flügelspieler vertreten sind, verleiht der BVB Youngster Ansgar Knauff bis Sommer 2023 an den Liga-Rivalen Eintracht Frankfurt. Dortmunds Trainer Marco Rose begründete am Freitag diese Entscheidung.

"Ansgar ist ein talentierter, junger Spieler, den wir weiterentwickeln wollen", sagte Rose. Dies sei in Dortmund allerdings nicht in dem Maße möglich gewesen, wie es in Zukunft in Frankfurt der Fall sein soll. Knauff stand in der Hinrunde nur neun Mal für die BVB-Profis auf dem Feld, acht weitere Einsätze absolvierte er für die U 23 des Klubs in der 3. Liga. In Summe zu wenig, zumal Rose den Eindruck gewonnen hat, dass Knauf den Drang verspüre, sich dauerhaft auf höchstem Niveau zu zeigen: "Wir glauben, dass es sein Wunsch und sein Anspruch ist, den nächsten Schritt gehen zu wollen."

Der "klare Hintergedanke" des Leihgeschäfts mit der Frankfurter Eintracht sei es, "dass er dort mehr Spielzeit bekommt als bei uns. Wenn er das schafft, glauben wir, dass wir damit einen absoluten Mehrwert erzielen können." Einen Mehrwert für Knauff, für die Eintracht - aber auch für den BVB, der darauf hofft, im Sommer 2023 kein Talent mehr, sondern einen etablierten Bundesliga-Spieler zurück in die eigenen Reihen zu bekommen.