Klub-WM 2023: Spielplan und Teilnehmer

Holt Manchester City nach dem Triple auch den Titel bei der Klub-WM? Alles Wissenswerte zum Wettbewerb in Saudi-Arabien erfahren Sie hier.

Vom 12. bis zum 22. Dezember findet die FIFA-Klub-WM in Saudi-Arabien statt. In der Hafenstadt Dschidda treten sieben Teams an, um den Nachfolger von Rekordchampion Real Madrid (fünf Titel) zu ermitteln. Die Königlichen, die sich im Februar den Titel gesichert hatten, sind nicht mit dabei - dafür aber der amtierende Champions-League-Sieger Manchester City.

Startberechtigt sind alle Gewinner der Kontinentalwettbewerbe. Deshalb sind neben den Skyblues auch die Sieger der Copa Libertadores (Südamerika), der CAF Champions League (Afrika), der AFC Champions League (Asien), des CONCACAF Champions Cups (Nord- und Mittelamerika) und der OFC Champions League (Ozeanien) vertreten. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld noch von einem Team des Gastgeberlandes.

Die Teilnehmer der Klub-WM im Überblick

Manchester City (England, Europa)

Fluminense Rio de Janeiro (Brasilien, Südamerika)

Al-Ahly (Ägypten, Afrika)

Urawa Red Diamonds (Japan, Asien)

Club Leon (Mexiko, Nord- und Mittelamerika)

Auckland City (Ozeanien, Neuseeland)

Al-Ittihad (Saudi-Arabien)

Alle Gewinner der FIFA-Klub-WM

Der Spielplan der Klub-WM

Seit 2005 wird die Klub-Weltmeisterschaft im K.-o.-Modus ausgetragen. Die Teams aus Europa und Südamerika sind dabei für das Halbfinale gesetzt. Die Vertreter Afrikas, Asiens sowie Nord- und Mittelamerikas steigen im Viertelfinale ein. Den vierten Startplatz im Viertelfinale spielen Auckland City und Al-Ittihad (12. Dezember, 19 Uhr MESZ) aus.

Manchester City winkt nach dem Triple nun auch der erste Klub-WM-Titel. Dafür werden die Citizens am Freitag, den 15. Dezember (15.30 Uhr MESZ), genau auf die Partie zwischen Club Leon und den Urawa Red Diamonds schauen. Auf den Sieger trifft ManCity dann am Dienstag, den 19. Dezember (19 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker).

Den Halbfinal-Gegner von Fluminense (18. Dezember, 19 Uhr MESZ) ermitteln Al-Ahly und der Sieger der Partie Al-Ittihad gegen Auckland City. Das Finale der Klub-WM findet am Freitag, den 22. Dezember (19 Uhr MESZ), statt. Zuvor geht am selben Tag (15.30 Uhr MESZ) noch das Spiel um Platz drei zwischen den beiden unterlegenen Halbfinalisten über die Bühne.

Der Spielplan der Klub-WM im Überblick

Qualifikation

Al-Ittihad - Auckland City (12. Dezember, 19 Uhr MESZ)

Viertelfinale

Club Leon - Urawa Red Diamonds (15. Dezember, 15.30 Uhr MESZ)

Al-Ahly - Sieger Al-Ittihad/Auckland City (15. Dezember, 19 Uhr MESZ)

Halbfinale

Fluminense Rio de Janeiro - Sieger Al Ahly/Sieger Qualifikation (18. Dezember, 19 Uhr MESZ)

Sieger Club Leon/Urawa Red Diamonds - Manchester City (19. Dezember, 19 Uhr MESZ)

Spiel um Platz drei

Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (22. Dezember, 15.30 Uhr MESZ)

Finale

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 (22. Dezember, 19.00 Uhr MESZ)

Wo wird die Klub-WM übertragen?

Die Spiele der Klub-Weltmeisterschaft sind im kostenlosen Livestream auf FIFA+ zu sehen. Sie können die Partien zudem im kicker-Liveticker verfolgen.