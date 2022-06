Klub für Klub: Diese Zweitliga-Spieler kehren nach Leihe zurück

Am 15. Juli startet die 2. Liga in ihre neue Spielzeit, viele Leihspieler kehren (vorerst) zu den Vereinen zurück. Eine Übersicht ...

Arminia Bielefeld

Jomaine Consbruch (20, MF off., Braunschweig)

Christian Gebauer (28, AB off./def., FC Ingolstadt)

Oscar Linner (25, Tor, GIF Sundsvall)

Noel Niemann (22, AB off., TSV Hartberg)

SpVgg Greuther Fürth

Nils Seufert (25, MF def./off., SV Sandhausen)

Hamburger SV

Xavier Amaechi (21, AB off., Bolton Wanderers)

Ogechika Heil (21, AB off., Go Ahead Eagles)

Robin Meißner (22, Sturm, Hansa Rostock)

Aaron Opoku (23, AB off., VfL Osnabrück)

SV Darmstadt 98

Henry Jon Crosthwaite (19, AB off., RW Koblenz)

St. Pauli

Marvin Senger (22, IV, 1. FC Kaiserslautern)

1. FC Heidenheim

Merveille Biankadi (27, MF off., 1860 München)

Florian Pick (26, Ab off., FC Ingolstadt)

SC Paderborn

John Iredale (22, Sturm, Wehen Wiesbaden)

1. FC Nürnberg

Adam Gnezda Cerin (22, MF off., HNK Rijeka)

Holstein Kiel

keiner

Fortuna Düsseldorf

Nana Ampomah (26, Sturm, Royal Antwerpen)

Dawid Kownacki (25, Sturm, Lech Posen)

Hannover 96

Franck Evina (21, AB off., Viktoria Berlin)

Simon Stehle (20, Sturm, 1. FC Kaiserslautern)

Leo Weinkauf (25, Tor, MSV Duisburg)

Karlsruher SC

Luca Bolay (19, AB def., 1. FC Nürnberg II)

Hansa Rostock

Oliver Daedlow (21, MF def., TSV Havelse)

Luca Horn (23, AB def., FSV Zwickau)

Gian Luca Schulz (23, AB off., Energie Cottbus)

SV Sandhausen

Gianluca Gaudino (25, MF off., SCR Altach)

Jahn Regensburg

Tom Baack (23, MF def., SC Verl)

1. FC Magdeburg

Philipp Harant (23, IV, Berliner AK)

Ole Hoch (20, MF def., Germania Halberstadt)

Leon Schmökel (20, IV, Germania Halberstadt)

Eintracht Braunschweig

keiner

1. FC Kaiserslautern

Elias Huth (25, Sturm, Hallescher FC)

Marius Kleinsorge (26, AB off./AB def., Essen)

Jonas Weyand (21, Tor, Schott Mainz)