Klopp würdigt Lewandowski: "Wie? Jetzt erst?"

Auch sein Ex-Trainer Jürgen Klopp gratulierte Robert Lewandowski am Dienstag zum Gewinn des Golden Shoe - und sagte einen Satz dabei "noch ein letztes Mal".

Unter Jürgen Klopp schoss Robert Lewandowski 2009 sein erstes Bundesliga-Tor, unter ihm gewann er 2011 seine erste Meisterschaft und 2014 seine erste kicker-Torjägerkanone. Als der Bayern-Stürmer am Dienstag nun in München erstmals den Golden Shoe als bester europäischer Torschütze der abgelaufenen Saison überreicht bekam, gratulierte ihm auch sein Ex-Trainer aus Dortmunder Zeiten. Seine Videobotschaft im Wortlaut:

"Hallo Lewy, herzlichen Glückwunsch zum Golden Boot. Als ich gehört habe, du hast den Goldenen Schuh gewonnen, habe ich gedacht: Wie? Jetzt erst? Da sieht man mal, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, um ganz, ganz, ganz an die Spitze zu kommen. Du bist ja eh schon ganz lang an der Spitze, aber hast das jetzt auch noch dadurch unterstrichen, dass du diesen außergewöhnlichen Preis gewonnen hast.

Wir alle wissen, dass es in ganz Europa Ligen gibt, in denen es nie einfach ist, ein Tor zu schießen, aber vielleicht ein bisschen einfacher als in Deutschland. Und dementsprechend ist das eine ganz, ganz große Leistung - ich freue mich riesig für dich. So, wie die Saison angefangen hat, würde ich mich nicht wundern, wenn du ihn gleich noch mal holst. Von mir aus gerne, kein Problem. Solange wir nicht gegeneinander spielen, kannst du treffen, so oft du willst.

Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sage es noch ein letztes Mal: Ich bin schon auch ein bisschen stolz auf dich. Alles Gute, hau rein und bis hoffentlich bald im Finale der Champions League."